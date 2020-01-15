Özkök’ten ‘Filenin Sultanları’nı hedef gösteren MHP’li başkana:  Kendi façası, kilisenin pazar ayininden çıkan Hristiyan mümin kıyafeti

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Düzce'nin MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kıyafetlerine yönelik, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar" açıklamasına tepki gösterdi.

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Özkök, "Ooo, kadınlara 'Vücut hatlarınız belli oluyor' diyen arkadaş, maşallah kendisi ‘slim fit’in kenarından dönmüş afili bir takım elbiseyle poz vermiş. Kravat desen, İngiliz lordu. Kadına ‘İslam gelenek görenek’ ayarı veriyor ama kendi façası, kilisenin pazar ayininden çıkan Hıristiyan mümin kıyafeti” ifadesini kullandı.

Özkök MHP’li başkana “İzmir’in Kızları” isimli müzikale birlikte gitme teklifinde bulundu.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Biraz zorlasam, “Ya kadınların gözü de senin bu yarım slim fit elbiseye takılsa” diyeceğim ama...

Pek öyle göz takılacak ‘six pack’ hali yok.

Bunun altından çıksa çıksa, baklava değil mahalle baklavacısının şurubu şekerlenmiş şöbiyet çıkar...

Yani demem böyle bir şey, diyemem... Biliyorum ki voleybol takımındaki kadına haksızlık edeceğim...

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Ne olmuştu?

Düzce'nin MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanmasına tepki gösterdi. Şahin yaptığı paylaşımda, "Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar" ifadelerini kullandı.

Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram” dedi. MHP, Şahin hakkında soruşturma başlattı.