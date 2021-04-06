Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı eşleriniz atsın

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, emekli amirallerin bildirisine ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, "O bildiriye imza atan 104 mütekait askerin karşısına geçip sormak isterdim: 'Yaptığınızdan memnun musunuz...' Ve devam etsem... 'Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu... Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...'" dedi.

Özkök, "Biliyorum bana diyecekler ki: 'Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...' Evet sahipsiniz. Çıkıp tek tek söyleyin düşüncenizi. Ama söylerken üzerinizdeki emekli asker üniformasını da çıkarın. Görüyoruz ki üniforma sizi çıkarmış ama siz halen o üniformayı kafanızdan çıkarmamışsınız. Hem toplu bir hareket yapıyorsunuz. Hem altına 'Eski amiral' diye rütbe koyuyorsunuz. Şunu bilin artık. Bu milletin hafıza dağarcığı askeri darbelerle o kadar dolup taşmış, yakın tarih dolmuşu istiab haddini o kadar aşmış ki. Bir bildirinin altında rütbeli bir imza gördük mü, pandoralarımızın kutusu yeniden yeniden açılıyor" ifadesini kullandı.

Özkök, "Türkiye’nin çok büyük çoğunluğu demokratik sabrı öğrendi. Yani kimsenin sizin emekli, emeksiz üniformalı fikirlerinize, rütbeli imzalarınıza ihtiyacı yok... O yüzden sizden rica ediyoruz, artık bırakın doğalgaz faturalarınıza bile imzayı eşleriniz atsın. Emekliliğin üzerinizden çıkardığı üniformayı, siz de kafanızdan çıkarın. Emekli rütbelerinizi de kasalara kilitleyin... O zaman sadece bir vatandaş olursunuz... Siyasete girer, rütbesiz fikirlerinizi istediğiniz kadar haykırırsınız..." görüşünü savundu.