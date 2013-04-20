Özkök: T24 giderek adını duyuruyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “T24 diye bir haber sitesi giderek adını duyuruyor ve kapılarını kâğıttan kovulan gazetecilere açıyor” dedi. Özkök, "Otoriter rejimlerin ve vasat insanların işi eskisine göre çok daha zor" ifadesini kullandı.

Özkök, Hürriyet'te dün (19 Nisan 2013) yayımlanan yazısında “Başbakan’ın tavrı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarı” gerekçe gösterilerek Milliyet’teki köşesi kapatılan Hasan Cemal’in T24'te yayımlanan Murat Karayılan'la yaptığı Kandil röportajı ve Güneydoğu illerini gezerek kaleme aldığı "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" için "Cemal herhangi bir gazetede yazmıyor, yazdırılmıyor, kâğıt üzerinde yok. Ama bizler onu okumaya devam ediyoruz. Hatta daha büyük bir ilgiyle devam ediyoruz. Hasan Cemal de daha büyük bir arzu ve heyecanla gazetecilik yapmaya devam ediyor" yorumunu yapmıştı.

Ertuğrul Özkök, bugün (20 Nisan 2013) gazetelerdeki görevlerine son verilen Nuray Mert, Ece Temelkuran, Mehmet Altan ve Ahmet Altan’dan kısa kısa haberler verdikten sonra T24 bağımsız internet gazetesini yazdı.

“T24 diye bir haber sitesi giderek adını duyuruyor ve kapılarını kâğıttan kovulan gazetecilere açıyor” diyen Özkök, “Dijital medya üçüncü 10 yılına hazırlanıyor. Yani otoriter rejimlerin ve vasat insanların işi eskisine göre çok daha zor” ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök’ün “Ulan ne arıza adamsın be” başlıklı yazısının “Gazetelerinden kovulan yazarlardan kısa haberler” başlıklı bölümü şöyle:

Gazetelerinden kovulan yazarlardan kısa haberler

NURAY MERT: Susturmak isteyenler susturamadı, o da köşesine çekilmedi. Bir aydın olarak düşüncelerini yazmaya devam ediyor.

ECE TEMELKURAN: Gammazlayanlar mutlu olamadı. Fikirlerini söylemeye devam ediyor, bestseller olan romanlar yazıyor.

MEHMET ALTAN: Köşesi yok, ama bütün dijital ve görsel dünya köşesi haline geldi. Bugünün 28 Şubat’tan beter olduğunu her yerde anlatıyor.

AHMET ALTAN: Siyaset yazmaya ara verdi, ama kıskananlarını hasetten çıldırtacak harika bir roman yazdı.

T24 diye bir haber sitesi giderek adını duyuruyor ve kapılarını kâğıttan kovulan gazetecilere açıyor. Dijital medya üçüncü 10 yılına hazırlanıyor. Yani otoriter rejimlerin ve vasat insanların işi eskisine göre çok daha zor.

'Hayret Hasan Cemal’i okumaya devam ediyoruz'

Ertuğrul Özkök, dünkü (19 Nisan 2013) yazısında da şunlar söylemişti:

Günlerdir tuhaf bir durumla karşı karşıyayız.

Hasan Cemal herhangi bir gazetede yazmıyor, yazdırılmıyor, kâğıt üzerinde yok. Ama bizler onu okumaya devam ediyoruz. Hatta daha büyük bir ilgiyle devam ediyoruz.

Hasan Cemal de daha büyük bir arzu ve heyecanla gazetecilik yapmaya devam ediyor.

Oysa biz gazeteciler kısa süre öncesine kadar, köşemizi, işimizi kaybettiğimiz zaman, korkuyorduk, pısıyorduk; muktedirler, hasetten çıldıranlar, kıskançlar, oturduğu yerde ahkâm kesen vasatlar ise “Oh onu yok ettik” diye seviniyordu.

Şimdi görüyoruz ki, kıymetli gazeteciler, fark yaratabilen yazarlar, mücadele azmini kaybetmemiş aydınlar yok edilemiyor.

Küllerinden bile doğmalarına gerek kalmıyor, çünkü hiç yanmıyorlar.