Özkök, maaşı için Aydın Doğan'a ne dedi?

T24 - Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, patronu Aydın Doğan'a "aldığı parayı hak etmediğini söylediğini" açıkladı.



Ertuğrul Özkök, bu açıklamayı yeni yayınlanan kitabı "Tuhaf"a ilişkin olarak Milliyet Kitap'tan Miraç Zeynep Özkartal'ın sorularını yanıtlarken yaptı. Özkök, Özkartal'ı kitaptaki yazılar için yönlettiği "Okunduğu kadar kolay mı yazıldı bu yazılar" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Evet, ben kolay yazıyorum. Geçenlerde Aydın Doğan'a dedim ki, 'Aldığım parayı hak etmediğimi düşünüyorum.' Yarım saatte yazıyorum çünkü günlük yazılarımı. O kadar boş zamanım var ki sorguluyorum kendimi..."



Özkök "Bundan sonra ne yazacaksınız" sorusunu da şöyle yanıtladı:



"Çok iyi projem var, Türkiye'nin ezberini bozacak bir kitap yazmak istiyorum. Provokatif, Türkiye'nin fikri yapısını zangır zangır sarsacak bir kitap olacak."







