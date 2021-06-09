Özkök: İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırırken, “Merak etmeyin kadınların hakları sonuna kadar savunulacak” sözü verenlerin, Ezgi Mola için edecek iki kelimesi yok mudur?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e "cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ezgi Mola hakkında kaleme aldığı yazısında, "Hep birlikte sormalıyız. Adalet reformuna hazırlanan Türkiye’nin bu pervasızlığa verecek tek kelime cevabı yok mudur? İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırırken, “Merak etmeyin kadınların hakları sonuna kadar savunulacak” sözü verenlerin, Ezgi Mola için edecek iki kelimesi yok mudur..." diye sordu.

Özkök, "Cesur bir kadın Ezgi... O intiharın sorumluları ellerini kollarını sallayarak gezerken, adaletin lakaytlığı bir kadın olarak fena yaralamış onu... Kanına fena dokunmuş... İçini yakan ne varsa haykırıyor o yüzden... Hepimizin yapması gerekeni yapıyor... Evet kızgın... Öfkeli... Haksız mı... 84 milyonluk bir toplum önünde oynanan bu drama sessiz seyirci olarak kalmayı içine sindiremediyse yanlış mı yaptı yani... Hepimizin gözü önünde tecavüze uğramış, çaresizlikten hayatına kıymış bir genç kızımızın trajedisi karşısında, öğretilmiş bir çaresizliğin, sindirilmişliğin, ürkütülmüşlüğün yarattığı bu utanç verici sessizliği yırttıysa kötü bir şey mi yaptı... Ezgi Mola bu ülkenin sanatçısıdır..." dedi.

Özkök, şöyle devam etti:

"Ülkemizin manzarası da şudur: Şimdi onun hakkında 4 yıla kadar hapis istemi ile dava açılıyor... Tecavüzcü elini kolunu sallayarak dolaşırken, büyük sanatçımız hapis cezasıyla karşı karşıya... Hep birlikte sormalıyız... Adalet reformuna hazırlanan Türkiye’nin bu pervasızlığa verecek tek kelime cevabı yok mudur? İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırırken, “Merak etmeyin kadınların hakları sonuna kadar savunulacak” sözü verenlerin, Ezgi Mola için edecek iki kelimesi yok mudur... Hiiç takma... Hiç üzülme Kırmızı Kraliçe... Bu günler de geçer... Yıllar geçer... Gelecek kuşaklar, senin filmlerini seyrederler... Senin o kocaman gözlerinle ışıl ışıl bakışın, bu ülkenin kültürel mirasının parçası olur... O tecavüzcü var ya... O tecavüzcü... Bugünün adaleti ona bir şey yapamazsa bile... Yakın geleceğin cehennemi onların ateşini şimdiden yakmaya başlamıştır... Kalbimiz seninle Ezgi... Bakma şu öğretilmiş çaresizliğin bizi mahkûm ettiği sükûta... O sükût ikrardan değil, çaresizliktendir... O da geçer. "

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