Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti: Kadına şiddet, insan hakları ihlalidir!

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e "cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir!" diyen Mola, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne yaptığı ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Mola, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, baronun yönetim kurulunda bulunan Muazzez Yılmaz'ın da içinde olduğu fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir! İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim."

Mola'nın paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından Musa Orhan hakkında, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

Mola hakkında, Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Mola hakkında istenen hapis cezası kamuoyunun tepkisini çekerken, milyonlar kişi sosyal medyadan Mola'ya destek mesajları paylaştı.

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