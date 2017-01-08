Özkök: Euroleague'i NBA seviyesine getiren THY, "öfkeli çalışanların" linç girişimi görüntüsüne nasıl izin verir!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Reina saldırısıyla ilgili attığı tweetler sebebiyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmadan önce Barbaros Şansal'ın apronda linç girişimine uğramasına ilişkin olarak THY'yi eleştirdi. Özkök, "Yavaş yavaş NBA seviyesine doğru giden Euroleague... Ana sponsor Türk Hava Yolları. Bu tablo, Türk ekonomisinin de nereye geldiğini çok iyi gösteriyor. Maçlara bakarken aklıma yine aprondaki o kötü tablo geliyor... 'Öfkeli çalışanların' linç girişimi... Ve tabii soruyorum. Bu markayı bu noktaya getiren ülke, aprondaki bu görüntüye nasıl izin verir" görüşünü savundu.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (8 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan 'Çok gizli en uzun yaşama atlasından sızan ilk bilgiler' başlıklı yazısı şöyle:

Madrid'de ve Atina'da iki derbi, bir Türk markası ve yine o apron faciası

Önceki gece televizyonda iki ayrı kanalda iki ayrı basketbol maçını seyrediyorum.

Madrid’de Real Madrid-CSKA oynuyor. Atina’da ise Olympiakos-Panathinaikosmaçı...

Dördü de güçlü Türk takımlarının rakipleri...

Yavaş yavaş NBA seviyesine doğru giden Euroleague...

Ve her saniye ekranda bir Türk markası...

Türk Hava Yolları...

Ana sponsor...

Ve yine sık sık 6 yan sponsor geliyor...

Onların beşi de Türk markası...

Bu tablo, Türk ekonomisinin de nereye geldiğini çok iyi gösteriyor.

Gece yarısı bu maçlara bakarken aklıma yine aprondaki o kötü tablo geliyor...

“Öfkeli çalışanların” linç girişimi...

Ve tabii soruyorum.

Bu markayı bu noktaya getiren ülke, aprondaki bu görüntüye nasıl izin verir...

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