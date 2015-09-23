Özkök-Dumanlı görüşmesi 'Tahşiye' iddianamesinde

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen için 235 yıl hapis istenen Tahşiyeciler iddianamesinde, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün 2009 Nisan’ında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile 19 kez görüştüğü iddiası da yer aldı.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polis amirlerinin şüphelisi olduğu Tahşiye Grubu’na kumpas kurduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'devlet mekanizmasını tümüyle ele geçirmeyi amaçlayan cemaat yapılanmasının 40 yılı aşkın süreçte amaçlarını gerçekleştirmek için geldiği aşama dikkate alındığında tüm yönlerinin ve gerçekleştirdiği eylemlerinin irdelenmesinin mümkün olmadığı' aktarıldı.

Ergenekon-Balyoz atfı

İddianamede, 40 yıllık süreçte kurulup gelişen Cemaat yapılanmasının tüm eylem ve işlemlerinin aynı dosya üzerinden soruşturulması gerektiği, bu durumun Ergenekon, Balyoz ve Casusluk yargılamalarında olduğu gibi karışıklığa ve belirsizliğe yol açabileceği, terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği haricindeki diğer suçların anlaşılamamasına neden olabileceği değerlendirildi.

Ertuğrul Özkök iddiası

İddianamede, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile 2009 Mart ve Nisan aylarında 19 kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Özkök ve Dumanlı’nın görüşmelerine ilişkin HTS raporunun analizinde Özkök’ün Hürriyet gazetesinde 9 Nisan 2009 tarihinde yayımlanan “Hoca bu konuyu niye açtı” başlıklı yazısını kaleme almadan önce Tahşiye Soruşturmasının talimatı olarak kabul edilen 6 Nisan 2009 tarihinde Gülen’in “İrtica Paranoyası ve Duanın Esası” başlıklı sohbetinden sonra yazısını kaleme almadan önce Zaman gazetesini aradığı belirtildi. Özkök’ün yazısından sonra da aynı gazeteyi aradığının değerlendirildiği aktarıldı.

Katalogdan eş seçme

İddianamede örgütlenmenin, gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kâğıtları ile haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV) ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile yasadışı terörist örgütlenmelerin taktiklerini kullandığı öne sürüldü. Cemaat mensuplarının evliliklerinin bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları doğrultusunda gerçekleştiğinin öne sürüldüğü iddianamede, “Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden sorumlu imama iletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin bulunduğu bir katalogdan seçmektedir” denildi. Yapılanmanın önemli bir ayağını öğrencilerin oluşturduğu iddia edilerek, “Özellikle hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilere “topsakal bıraktırıp, küpe taktırarak, girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için ‘stil çalışması’ yaptırdıkları bilinmektedir” denildi.