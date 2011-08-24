-Özkök: Dinleme gayrikanuni İZMİR (A.A) - 24.08.2011 - Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, YAŞ öncesi emekliliğini isteyen Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının gayrikanuni bir dinleme olduğunu belirterek, ''Sesin ona ait olup olmadığı da belirsizdir'' dedi. Orgeneral Özkök söz konusu ses kaydının yasal olmadığına dikkat çekti. Kayıttaki sesin Koşaner'e ait olup olmadığının da bilinmediğine işaret eden Özkök, ''Gayrikanuni bir dinleme olduğu aşikardır. Üstelik sesin ona ait olup olmadığı belirsizdir. Dolayısıyla bu konuda bir yorumda bulunmam uygun olmaz'' diye konuştu.