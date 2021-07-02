Özkök: 2023 seçimi, hangi konularda bir referanduma dönüşecek?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 2023 seçimlerinin, İstanbul Sözleşmesi, Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda bir referanduma dönüşeceğini savundu.

Özkök, "Son zamanlarda okuduğum anketlerin neredeyse tamamında şu ortak sonuçları görüyorum. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın yanlış olduğunu düşünenler, doğru olduğunu düşünenlerden fazla... Kanal İstanbul’u yanlış bulanların oranı doğru bulanlardan fazla... Başkanlık sisteminden memnun olmayanların oranı, olanlardan fazla... İşte bu sonuçlardan çıkarak şimdiden şunu söyleyebilirim... 2023 seçimi şu konularda bir tür referanduma dönüşecek" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısına şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul’a devam mı tamam mı...

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilecek mi, yeniden dönülecek mi?

İstanbul Havalimanı’nın adı 'İstanbul' olarak mı kalacak yoksa 'Atatürk Havalimanı' mı olacak?

Tabii en önemlisi de şu: Türkiye 'güçlendirilmiş başkanlık sistemi' ile mi yönetilecek, yoksa parlamenter sisteme mi dönülecek... O nedenle bütün partilerin şimdiden bu konulardaki görüşlerini açıkça ifade etmelerinde de yarar var... Bugün kutuplaşma neticesinde büyük tartışmalara yol açan bu konuları, referanduma dönüşen bu seçim sonuca bağlayacak."