Özkasnak: Çevik Bir, Fatih Çekirge ve Ertuğrul Özkök'le görüştü, ben yoktum

28 Şubat soruşturmasında tutklanan Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’a, savcılıkta, “Refah-Yol’u devirmek için medyayla işbirliği yaptınız mı?” sorusu yöneltildi. Özkasnak, “Çevik Bir, makamında Sabah grubundan Fatih Çekirge ve Hürriyet grubundan Ertuğrul Özkök ile ayrı ayrı görüştü. Ben yoktum, görüşmenin içeriğini bilmiyorum” dedi.

Muvazzaflar, savcılıkta ifade verirken aralarında Erol Özkasnak’ın da bulunduğu yedi emekli asker ise Emniyet’te sorgulandı. Dört muvazzafın sorgusunun tamamlanmasının ardından Emniyet’teki 7 şüpheli iki grup halinde adliyeye getirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Reşit Çağın dün teslim olurken, emekli Albay Bülent Yanaşık’ın ise Emniyet’i arayıp teslim olacağını bildirdiği öğrenildi.



BÇG’nin beş belgesi soruldu



Emniyet’te şüphelilere Gölcük’teki aramalarda ele geçirilen, “Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı’nın logolarının bulunduğu gizli ibareli 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu (BÇG) Batı Harekât Konsepti, 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG belgesi, 4 Nisan 1997 BÇG Çalışma Grubu Oluşturulması ve 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi” başlıklı belgeler gösterilerek, bu konularla ilgili bildiklerini anlatmaları istendi.



Çevik Bir, Özkök ve Çekirge ile görüştü



Arzu Yıldız'ın Taraf gazetesindeki haberine göre; 28 Şubat sürecinde medya yöneticilerini arayarak gazetelerin manşetlerini attırmasıyla gündeme gelen, soruşturmanın kilit isimlerinden Erol Özkasnak’a da belgeler gösterilerek, izah etmesi istendi. Ankara Barosu’ndan bir avukat nezaretinde sorgusu yapılan Erol Özkasnak’a, “28 Şubat’ta darbenin medya ayağını siz mi organize ettiniz?” sorusunun yöneltildiği öğrenildi.

Tüm şüphelilere savcılıktaki sorgularında da benzer sorular yönelltildi. Özkasnak’ın savcılıkta, isminin geçmediği tüm BÇG belgeleri “bilgim yok yanıtı verdiği öğrenildi. Özkasnak üç saat süren savcılık sorgusunda, “Refah-Yol hükümetini devirmek için medyayla işbirliği yaptınız mı?” şeklindeki sorular üzerine, soruşturmanın ilk dalga operasyonunda tutuklanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in adını verdi. Erol Özkasnak, “Çevik Bir, Sabah grubundan Fatih Çekirge ile Hürriyet grubundan Ertuğrul Özkök makamında ayrı ayrı görüştü. Ancak ben görüşmede yoktum. Görüşmeye dair bilgim yok” dedi. Erol Özkasnak dahil 11 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Gazetemiz baskıya girdiğinde şüphelilerin mahkemedeki sorguları devam ediyordu.



Çevik Bir namaz kılmadı, öyle bir talebi de olmadı



Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Çevik Bir’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu sırada beş vakit namaz kıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. Ankara Emniyeti, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Çevik Bir’in namaz kıldığı ve müdürlerin özel odasında ağırlandığı hususunda yapılan haber tamamen asılsızdır. Gözaltına bulunan ve ibadet etmek isteyen şüphelilere bugüne kadar herhangi engellemede bulunmadık. Ancak Çevik Bir, habere konu olduğu gibi 3.5 gün boyunca beş vakit namaz kılmadı ve böyle bir talebi de olmadı.” Diğer şüpheliler Hüsnü Dağ, Salih Eryiğit ve Abdullah Kılıçarslan’ın da namaz kıldıkları iddiasını yalanlayan Emniyet’in açıklamasında, “Bu isimlerden bir tanesinin namaz kıldığı doğrudur” denildi.