Özkanlar pazarcı esnafından 'yer' eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin Danıştay kararıyla kapatılması ardından, esnafının yer sıkıntısı çözülemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 300 pazarcı, kendilerine yeni bir pazar yerinin henüz tahsis edilmemesine tepki gösterdi.

Bölgede oturanlardan bir bölümünün Özkanlar pazar yerinin kapatılması istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 8\'inci Dairesi pazar yerinin kapatılması kararını onadı. 3 haftadan bu yana Özkanlar pazarının kurulmasına izin verilmezken pazarcı esnafı, kendilerine hala başka bir yer tahsis edilmediğini ve hiçbir yöneticinin kendileriyle ilgilenmediğini ileri sürerek İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı. \'Ekmeğime dokunma, \'Hak hukuk adalet, hani nerede?\', \'Özkanlar bizimdir bizim kalacak\' sloganları atan yaklaşık 300 pazarcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu ile görüşmek istedi. Kocaoğlu\'nun il dışında olduğu cevabını alan pazarcılar, bir süre slogan attı.

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, siyasetle işleri olmadığını belirterek, \"Biz, ekmeğimizin derdindeyiz. Ben iyimserim, inşallah bu işi, herkesin elini taşın altına koymasıyla çözüme kavuşturacağız\" dedi. CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu ve Musa Çam ile görüşen pazarcılar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da dahil olmak üzere sürekli söz verildiğini ama hiçbir sözün yerine getirilmediğini öne sürdü. Pazarcıların yüksek ses tonuyla konuşmasına tepki gösteren Bayır, konuyla ilgilenceklerini, her ikisi de CHP\'li olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile toplantı yapacaklarını söyledi.

Pazarcıların, polisin ikazlarına uymayıp slogan atmaya devam etmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulunup, kalkanlara iterek eylemcileri uzaklaştırdı. Yaklaşık 300 pazarcı, mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, dağıldı.



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