T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özkanlar pazarcı esnafından 'yer' eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin Danıştay kararıyla kapatılması ardından,  esnafının yer sıkıntısı çözülemedi

22 Ocak 2018 18:24

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin Danıştay kararıyla kapatılması ardından,  esnafının yer sıkıntısı çözülemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 300 pazarcı, kendilerine yeni bir pazar yerinin henüz tahsis edilmemesine tepki gösterdi.
Bölgede oturanlardan bir bölümünün Özkanlar pazar yerinin kapatılması istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 8\'inci Dairesi  pazar yerinin kapatılması kararını onadı. 3 haftadan bu yana Özkanlar pazarının kurulmasına izin verilmezken pazarcı esnafı, kendilerine hala başka bir yer tahsis edilmediğini ve hiçbir yöneticinin kendileriyle ilgilenmediğini ileri sürerek İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı. \'Ekmeğime dokunma, \'Hak hukuk adalet, hani nerede?\', \'Özkanlar bizimdir bizim kalacak\' sloganları atan yaklaşık 300 pazarcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu ile görüşmek istedi. Kocaoğlu\'nun il dışında olduğu cevabını alan pazarcılar, bir süre slogan attı.
İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, siyasetle işleri olmadığını belirterek, \"Biz, ekmeğimizin derdindeyiz. Ben iyimserim, inşallah bu işi, herkesin elini taşın altına koymasıyla çözüme kavuşturacağız\" dedi. CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu ve Musa Çam ile görüşen pazarcılar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da dahil olmak üzere sürekli söz verildiğini ama hiçbir sözün yerine getirilmediğini öne sürdü. Pazarcıların yüksek ses tonuyla konuşmasına tepki gösteren Bayır, konuyla ilgilenceklerini, her ikisi de CHP\'li olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile toplantı yapacaklarını söyledi.
Pazarcıların, polisin ikazlarına uymayıp slogan atmaya devam etmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulunup, kalkanlara iterek eylemcileri uzaklaştırdı. Yaklaşık 300 pazarcı, mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHABayraklıDanıştayBüyükşehir BelediyesiBölgedeDairesiBüyükşehir Belediye Başkanı CHP Aziz KocaoğluKocaoğluPazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin ErişenBenCHPTacettin BayırPurçuMusa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24