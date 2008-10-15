Özkan ve Çapan'a havalandırma bile yasak

Tuncay Özkan’ın avukatı, Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özkan ve Çapan’ın, ’helikopterle kaçırılacakları’ iddiasıyla havalandırmaya çıkarılmadığını ileri sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Engin Ceper’in işkence sonucu öldürüldüğü Metris Cezaevi, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konan Tuncay Özkan ile Gürbüz Çapan’a da ev sahipliği yapıyor. Özkan’ı Metris Cezaevi’nde ziyaret eden avukatı Mehmet Saral, Çapan ve Özkan’ın, “helikopterle kaçırılacakları” endişesiyle diğer mahkumlar gibi açık havalandırmaya çıkartılmadıklarını ileri sürerek, “Üstü kapalı bir alanda havalandırmaya çıkartılıyorlarmış” dedi.



Sadece Zaman gazetesi var



Metris Cezaevi’ne gazete girişlerinin de yasak olduğunu söyleyen avukat Saral şöyle konuştu: “Sadece Zaman Gazetesi varmış. ’Okursanız Zaman var, başka gazete yok’ diyorlarmış. Ayrıca televizyon izlemeleri de yasak. Birisi gazeteci, diğeri siyasetçi. Ve bunların gazete okumaları yasak. Hiç böyle bir uygulama olur mu?”



Özkan ve Çapan’ın endişelerinin ise uzunca süre cezaevinde tutulmaları olduğunu söyleyen Avukat Saral, Özkan’a sorgusunda, “Aysun Kayacı ile ilişkin var mı?” sorusunun yöneltildiğini de ifade etti. Özkan’ın bir telefon görüşmesinde Kayacı ile ilgili espri yaptığını belirten Saral, “Bu espri yüzünden Özkan’ı Aysun Kayacı ile ilgili sorgulamışlar. Böyle bir dava olur mu?” dedi.

