Özkan Uğur’dan iddialara yanıt: Maalesef beni gene öldürdüler!

Kanser tedavisi gören MFÖ grubu solistlerinden Özkan Uğur, hayatını kaybettiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Herkese iyi bayramlar. Sevgiler" dedi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ, Koronavirüs ile mücadele kapsamında, vatandaşlara çağrıda bulunmak için yeniden bir araya gelmişti. Maske takmanın önemini anlatan bir şarkı için kamera karşısına geçen MFÖ üyesi Özkan Uğur'un ise son hali dikkat çekmişti.

“Maalesef beni gene öldürdüler”

Özkan Uğur, resmi Instagram hesabından sosyal medyada yalan bir haber dolaştığını belirtti. “Maalesef beni gene öldürdüler” diyen Uğur, “Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Herkese iyi bayramlar. Sevgiler” ifadelerini kullandı.

Fuat Güner: Bu haberi hangi aşağılık şerefsiz çıkarttıysa Allah onun cezasını verir inşallah

Grubun bir diğer üyesi Fuat Güner de sosyal medya hesabı Facebook’tan, “Herkesin bilgisine Özkan sapa sağlam. Şaşkınlık içindeyiz hangi aşağılık şerefsiz çıkarttıysa bu haberi Allah onun cezasını verir inşallah” mesajını paylaştı.