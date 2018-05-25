Özkan Sümer: "2 gün içinde takıma yerli bir hoca katılacak"

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) -

Özkan Sümer, \"Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak\" dedi.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transfer çalışmaları ve teknik direktör arayışları hakkında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Özkan Sümer, \"Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları da hızlanacak. Şu anda görüşülen isimler var ama net bir durum yok. Yurt içi ve yurt dışından oyuncu takibimiz sürüyor\" diye konuştu.

Trabzonspor\'un teknik direktör arayışında isimi geçen Fatih Tekke, bordo-mavililerin en güçlü hoca adayı olarak görülüyor. Yardımcı antrenör olarak Hüseyin Çimşir ile anlaşan Trabzonspor, teknik ekibin oluşturulmasıyla birlikte iç ve dış transferlerin kamp dönemine kadar sonlandırarak lige hazır bir şekilde girmek istiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Özkan Sümer\'in arşiv görüntüleri

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