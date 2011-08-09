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Spor

ÖZKALFA VE ÖZKAHYA'YA ULUSLARARASI GÖREV İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2011 16:34

-ÖZKALFA VE ÖZKAHYA'YA ULUSLARARASI GÖREV İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - FIFA kokartlı hakemler Tolga Özkalfa ve Halis Özkahya yarın yapılacak uluslararası hazırlık karşılaşmalarında görev alacak.  Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tolga Özkalfa, Malta'da Malta ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasında oynanacak maçı yönetecek. Yarın TSİ 21.30'da başlayacak maçta Özkalfa'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ile Emre Eyisoy yapacak. Halis Özkahya da Galler ile Macaristan Ümit Milli takımları arasındaki özel maçı yönetecek. Galler'in Haverfordwest kentindeki Conygar Bridge Meadow Stadı'ndaki karşılaşma yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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