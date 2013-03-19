Özilhan: Katar çok iyi teklifle geldi, pazarlıksız sattık

Abank’ın yüzde 70.84’ünü Katar Commercial Bank’a satan Tuncay Özilhan, “Türkiye’ye girmekte çok kararlıydılar pazarlık yapmamız gerekmedi” diye konuştu.

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Alternatif Bank'ın Katar sermayesine satılmasının ardından “Dünyada halen krizin etkileri hissedilirken, Katar Commercial Bank’ın 2 çarpan değeriyle Türkiye’den banka alması, grubun ve Katarlıların Türkiye’ye ve ekonomisine olan güvenini gösteriyor. Bizim için hüzünlenecek bir durum yok. Bir kere karar verdiniz mi, hüzün olmuyor. Bizde çocuk çok. Ayrıca bankayı çok iyi bir yere verdik. İçimiz rahat, Katar Commercial Bank, çok büyük ve güçlü bir kuruluş. Türkiye’de özellikle büyük projeleri finanse etmek istiyorlar. Bu nedenle de Türkiye pazarına girmekte çok kararlıydılar. Fiyat konusunda çetin bir pazarlık yapmamız gerekmedi. Bize, fiyat konusunda ‘3-5 rakamın önemi yok. Biz Türkiye’ye girmeyi çok istiyoruz, yardımcı olun. Siz de bankada kalın, Türkiye’yi siz daha iyi tanıyorsunuz’ dediler. Biz de kabul ettik. Ben bankanın yönetim kurulu başkanı olarak faaliyet göstermeye devam edeceğim” dedi.



2 çarpan değeriyle



hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Alternatifbank’ın yüzde 70.84’ü “2 çarpan değeriyle” 820 milyon lirayı aşkın bir fiyata Katar Commercial Bank’a (Commercial Bank Of Qatar-CBO) satıldı. Hakim ortak Anadolu Endüstri Holding (AEH) ile Katar Commercial Bank arasında, banka sermayesinin yüzde 70.84’üne karşılık gelen kısmının küresel kriz sürecinden bu yana ilk kez 2 çarpan değeriyle satılması piyasada olumlu karşılandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, hisse satın alma bedeli bankanın 30 Haziran 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS’ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynaklarının 2 katı olarak saptanacak. Açıklamaya göre, Abank’ın 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS’ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynakları 585.08 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Satış fiyatına göre Abank’ın toplam değeri 1.17 milyar liraya, yüzde 70.84 hissesinin değeri ise 828.9 milyon liraya (yaklaşık 460 milyon dolar) denk geliyor. Ödenmiş sermayesi 420 milyon lira olan Alternatifbank’ın dünkü ilk seans hisse kapanış fiyatı olan 2.54 liraya göre piyasa değeri 1.07 milyar liraya denk geliyor.



Yüzde 25 ortak olarak kalacak



İmzalanan hisse satış sözleşmesi uyarınca Anadolu Efes iştiraki Efes Pazarlama, Abank’ta yüzde 7.46 oranında sahip olduğu 31.33 milyon adet hisseyi aynı yöntemle özkaynakların iki katı olarak saptanan özsermaye işlem değeri ile CBQ’a satacak. Açıklamalarda ayrıca, Anadolu Endüstri Holding’in Alternatif Finansal Kiralama’daki yüzde 95.82’deki hissenin Abank’a satışı konusunda da anlaşıldığı kaydedildi. Alternatif Finansal Kiralama’da yüzde 95.82 hissesinin satın alınması işlem değeri de aynı yöntemle 1.8 katı olarak saptanacak. Açıklamaya göre, gerekli izinlerin alınmasının ardından pay devirleri tamamlandığında, Çelik Motor, Anadolu Motor, Efpa ve Özilhan Sınai’nin Abank’taki hisselerinin tamamı CBQ’ya satılmış olacak. AEH ise Abank sermayesi içerisinde 105 milyon liralık pay ile yüzde 25 oranında ortak olarak kalmaya devam edecek.



Hisselere çağrı yapacak



Hisse satın alma sözleşmesinin ardından Katar Commercial, İMKB’de işlem gören yüzde 4.2 hisse için çağrı yapacağını açıkladı. Açıklamalar sonrasında Alternatifbank hisseleri 2.67 liraya kadar çıkmasının ardından, dün saat 1630’da yüzde 5.24 primle 2.61 liradan işlem gördü.