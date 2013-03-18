Alternatifbank Katarlılara satıldı

Alternatifbank'ın hakim ortağı Anadolu Endüstri Holding (AEH) ile Commercial Bank of Qatar (CBQ) arasında, banka sermayesinin yüzde 70.84'üne karşılık gelen kısmının CBQ'ya satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalandı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, hisse satın alma bedeli Banka'nın 30 Haziran 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS'ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynaklarının 2 katı olarak saptanacak. Açıklamaya göre, Abank'ın 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS'ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynakları 585.08 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Reuters'ın hesaplamalarına göre Abank'ın toplam değeri 1.17 milyar liraya, yüzde 70.84 hissesinin değeri ise 828.9 milyon liraya (yaklaşık 460 milyon dolar) denk geliyor.

Ödenmiş sermayesi 420 milyon lira olan Alternatifbank'ın ilk seans hisse kapanış fiyatı olan 2.54 liraya göre piyasa değeri 1.07 milyar liraya denk geliyor. Bugünkü rakamlara göre satış fiyatı piyasa değerinin yaklaşık yüzde 9 üzerine denk geliyor.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, ayrıca, Alternatif Finansal Kiralama'daki yüzde 95.82'deki hissenin CBQ'ya satışı konusunda da anlaşıldığı kaydedildi. Alternatif Finansal Kiralama'da yüzde 95.82 hissesinin satın alınması işlem değeri de aynı yöntemle 1.8 katı olarak saptanacak.

Açıklamaya göre, gerekli izinlerin alınmasının ardından pay devirleri tamamlandığında, Çelik Motor, Anadolu Motor, Efpa ve Özilhan Sınai'nin Abank'taki hisselerinin tamamı CBQ'ya satılmış olacak. AEH ise Abank sermayesi içerisinde 105 milyon liralık pay ile yüzde 25 oranında ortak olarak kalmaya devam edecek.