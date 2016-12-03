Özil ve Ronaldo’ya vergi suçlaması

Alman Der Spiegel dergisinin özel haberi Avrupa'daki 12 medya kuruluşundan 60 gazetecinin 7 aylık çalışması sonucu hazırlandı. Futbola ilişkin belgeleri yayınlayan Futbol Leaks adlı platformun sunduğu yaklaşık 19 milyon belgenin incelendiği haber için derginin internet sayfasında "para basan futbol sanayinin makine odasına ışık tuttuğu” ifadesi kullanıldı.

Haberin bu hafta yayımlanan bölümü yıldız futbolcular Mesut Özil ile Cristiano Ronaldo'ya odaklanıyor.

Özil'e yönelik iddialar

Der Spiegel'de yer alan haberde, Alman milli takımı oyuncularından Mesut Özil'in İspanyol vergi dairesinin dikkatini çektiği belirtiliyor. Habere göre, İspanyol maliyesi, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid takımında oynayan Özil'den 2 milyon euro vergi ödemesini talep ediyor. Gecikme cezası olarak da 789 bin 963 euro isteniyor.

İspanyol vergi dairesi 2014 yazında, Özil'in 2011'den 2013’e kadar sunduğu beyannameleri incelemeye başlıyor. Habere göre, Real Madrid Kulübü Özil’in danışmanlarından Reza Fazeli’ye 2011 ve 2012 yıllarında toplam 1,2 milyon euro, bir diğer danışmanı Erkan Söğüt'e ise Özil'in Londra'daki FC Arsenal’e transferinin ardından milyonlarca euro ücret ödüyor.

İspanyol vergi dairesine göre, danışmanların ücretlerini kulübün değil, Özil’in kendisinin ödemesi gerekiyordu. İspanyol vergi dairesi bu ödemeleri, Özil'in vergilendirmesi gereken bir kazancı olarak değerlendiriyor. Der Spiegel'in haberine göre Özil, mart ayında gecikme faizi ile birlikte bu vergiyi ödüyor. Ancak itiraz ettiği için gecikme cezası ödemesine gerek kalmıyor.

Haberde, Özil'in konuya ilişkin olarak dergiye açıklama yapmaktan kaçındığı belirtildi. Ancak söz konusu haberin Özil'i şaşırtmayacağı, zira bir buçuk yıl boyunca İspanya'nın başkenti Madrid ve Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentindeki avukatı ve mali müşavirlerinin, vergi dairesinin incelemelerini boşa çıkartmak için çaba gösterdiği öne sürüldü.

Ronaldo da mercek altında

Der Spiegel dergisinin haberinde, Real Madrid'de oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki yıl öncesine kadar reklam gelirlerini Karayipler'deki bir naylon şirkete aktardığı ve Portekiz'de neredeyse hiç vergi ödemediği öne sürüldü.

Haberde, Ronaldo'nun vergi imtiyazlarının sona erdiği 2014'den önce reklam haklarını 2020 yılına İngiliz Virgin Adalarındaki naylon bir firmaya sattığı belirtildi. Bu satıştan kazandığı yaklaşık 75 milyon euronun ise Ronaldo'nun bir İsviçre bankasındaki hesabına aktarıldığı ve 2014 yılında vergilendirildiği belirtildi. Ancak Ronaldo'nun, bu bilgileri inceleyen gazeteci ağı Avrupa Araştırmacı Gazeteciler Birliği'nin (EIC) konuya ilişkin sorularını yanıtlamadığı kaydedildi. Ronaldo'nun avukatları ise müvekkilleri hakkında vergi soruşturması bulunmadığını dile getirdi.

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DW/JD/BW