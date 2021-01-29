Özil: Fenerbahçe'de aynı başarılara imza atmak istiyorum

"Erol Bulut, Okocha ile hem Frarkfurt'ta hem de Fenerbahçe'de beraber oynadı. Erol Bulut'un aktif futbolculuk zamanlarını hatırlıyor musun?" sorusunu yanıtlayan Mesut Özil "Hepsini değil diyelim. Tabii ki o zamanlar Fenerbahçe'yi takip ediyordum ve ikisinin de maçlarını seyrediyordum. Jay-Jay Okocha tabii teknik olarak çok yetenekli bir oyuncuydu. Bu kulüpte ikisi de başarılı işlere imza attılar. Ve ben de aynı şekilde Fenerbahçe'de aynı başarılara imza atmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.