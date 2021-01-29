Özil: Fenerbahçe'de aynı başarılara imza atmak istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kariyerinde elde ettiği başarıların bezerlerini yeni kulübünde de etmek istediğini söyledi.

TRT Deutsch'a konuşan Özil, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Bu her zaman benim hayalimdi. Çocukluğumdan beri bu takımın büyük bir taraftarıydım ve Fenerbahçe sürekli takip ettiğim bir takımdı. Şimdi Fenerbahçe'nin bir oyuncusu olarak buradayım ve hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Bu sene bunu başaracağımızı umuyorum" dedi.

"Maçlardan önce dua ettiğini biliyoruz. Ettiğin özel bir dua var mı?" sorusuna cevap veren Türk asıllı Alman futbolcu "Ben bir müslümanım. Önce Kuran'dan kesitler okuyorum. Bunları okuduktan sonra da tabii ki takım arkadaşlarım için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum. Bunun gibi şeyler" ifadelerini kullandı.