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Politika

Özhaseki'nin kızının düğünü Erdoğan'la Gül'ü biraraya getirebilir

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)-  CUMHURBAŞKANLIĞI adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi

25 Nisan 2018 12:40

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)-  CUMHURBAŞKANLIĞI adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs\'ta Kayseri\'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül\'ün burada bir araya gelebileceği belirtildi.
Daha  önceden yapılan planlamaya göre Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs\'ta Kayseri\'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan Şehir Hastanesi\'nin açılışını yaptıktan sonra, nikah şahidi olarak davet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin kızı Zeynep\'in akşam yapılacak düğününe katılacak. Aynı düğüne davetli olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Erdoğan ve Gül\'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor.  Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet  Davutoğlu\'nun yanısıra Kayserili olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.
Öte yandan, Abdullah Gül\'ün 5 Mayıs\'ta Kayseri\'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi\'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşması da katılması bekleniyor.

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