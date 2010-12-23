-ÖZHASEKİ'DEN BAYKAL'A DAVA KAYSERİ (A.A) - 23.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki yolsuzluk iddiaları hakkında yorum yapan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında 30 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kayseri Adliyesi'ne gelerek Asliye Hukuk Hakimliği'ne dava dilekçesini veren Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ileri sürdüğü Kayseri'de yolsuzluk iddiaları konusunda, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da, ''Arkadaşlar, Kayseri olayını iyi anlatamadı. Bizzat AK Partili Belediye Başkanının bilgisi dahilinde yapılmış. Bu açık, bunu kim savunabilir'' şeklinde beyanda bulunduğunu ve bu asılsız beyanı yüzünden Baykal hakkında 'müvekkilinin kişilik haklarına saldırı' nedeniyle 30 bin TL'lik manevi tazminat açtıklarını bildirdi. Savruk, ''Bildiğiniz gibi daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin TL'lik bir tazminat davası açmıştık. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı sıfatıyla, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında bütün basın kuruluşları aracılığıyla 70 milyona asılsız iddialarını açıklamıştı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtık. Deniz bey ise bir kaç gazeteye bu beyanda bulunduğu için kendisi hakkında 30 bin TL'lik dava açıldı'' diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, iddialarda adı geçen ve itham altında kalan bütün belediye çalışanlarının, benzinlik sahiplerinin de dava açacaklarını söylediklerini kaydetti. Bir gazetecinin, ortaya çıkan ve Belediye Başkanı Özhaseki'nin imzasının bulunduğu iddia edilen senedin ödendiğine dair çeşitli söylentiler bulunduğunu hatırlatması üzerine de Savruk, ''Böyle bir ödeme yok. O senet, yani müvekkilime ait olduğu iddia edilen senet, yapılan aramada, onların evinde çıkıyor. Yani ödenmiş olsa, belediye tarafından ödenmiş olsa, o senet onların elinde tutulabilir mi? Bizde olması gerekir'' dedi.