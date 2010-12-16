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Politika

ÖZHASEKİ KILIÇDAROĞLU'NA DAVA AÇACAK KAYSERİ (A.A)

16 Aralık 2010 16:00

-ÖZHASEKİ KILIÇDAROĞLU'NA DAVA AÇACAK KAYSERİ (A.A) - 16.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 100 bin lira, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu aleyhine ise 100 liralık manevi tazminat davası açacağını söyledi. Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Kulkuloğlu hakkında manevi tazminat davası açılması için avukatı Mehmet Savruk'a bilgi verdiğini belirtti. Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk da AA muhabirine, açılacak davayla ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirterek, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu aleyhinde manevi tazminat davası açacağız. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak 'yalan ve iftira atmak, haksız suçlamalarda bulunmak, kişilik haklarını küçük düşürücü isnatlarda bulunmaktan' dolayı 100 bin liralık tazminat davasını yarın açacağız. Şevki Kulkuloğlu için de ayrıca dava açacağız'' dedi.

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