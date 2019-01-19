ÖZHASEKİ, GÖLBAŞI BELEDİYESİ İLE MHP TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Gölbaşı Belediyesi’ni ve MHP Gölbaşı ilçe teşkilatını ziyaret etti. Özhaseki, Gölbaşı Belediyesi’nde MHP’li Belediye Başkanı Fatih Duruay tarafından kapıda karşılandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay tarafından makamında ağırlanan AK Parti\'li Özhaseki, Gölbaşı’nın Cumhur İttifakı’nın sembol ilçelerinden biri olduğunu belirterek, \"İşin özelinde Türkiye\'nin beka, güvenlik meselesi var. Bu ülkeye karşı kötülük yapanlar için onlar karşısında dimdik durmaya azimli olan AK Parti\'li ve MHP’li kadroların iradeleri ve azimleri var. Bizim ana muhalefetin bir yerde gidip HDP’lilerle, PKK’nın siyasi uzantısıyla pazarlık edip, gizli kapaklı sürdürülen pazarlıklar açığa çıkınca onu biraz daha aleniyete kavuşturup devam etmeleri bir başka yerde de milliyetçi oylara talip olmaları çok garip bir duygu diye görüyoruz\" dedi.



\'ANA MUHALEFET BUNLARA OY TAŞIDI\'



Özhaseki, belediye ziyaretinin ardından Gölbaşı MHP ilçe teşkilatına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki şöyle konuştu:



\"Bunlar özellikle geçtiğimiz haziran seçimi öncesinde yurt dışından tahrikle Güneydoğu\'da eskiden bağımsız şekilde aday gösterirken partiyle girdiler seçime. Hesap şuydu AK Parti iktidardan düşecek, koalisyonlara mahkum olacak, koalisyon görüşmelerinde terör azdırılacak, o sırada insanlar bezgin hale gelecek koalisyon görüşmeleri olduğu için hükümet zaaf halinde olacak bir oldubittiyle özyönetim ilan edilecek ve bölücülük başlayacak, bütün hesap bunun üzerine kuruluydu. Şimdi çok ulusalcı geçinen bir gazetede PKK’lılarla röportajlar yayımlandı. PKK’lı katiller sürüsünü çiçek çocuk gibi gösterdiler. Bunlar otlara basmazlarmış, yere izmarit atmazlarmış, çevreciymiş bunlar. Dağ gibi yavrularımıza kurşun sıkanlardan bahsediyorlar. Malum süslü medyada sazlar çaldırıldı, türküler söyletildi, şirin adam numarasına geçtiler. Ana muhalefet bunlara oy taşıdı. Her yerde söylüyorum, beka meselesi mi belediye mi derseniz, binlerce kere beka. Bütün hakkımız bekadan yana. Ben belediye başkanı olmayayım, hiç önemli değil ama bu millet var olsun. Bayrağımız her zaman dalgalansın, ezanımız okunsun.\"



PARTİSİNİN VEFA YEMEĞİNE KATILDI



Özhaseki, ziyaretlerinin ardından partisinin Gölbaşı ilçe teşkilatının düzenlediği vefa yemeğine katıldı. Programda konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı’nı yerel seçimlerde sürdürme noktasında küçük bir pürüz bulunduğunu belirterek, \"O da bu işin kanuni alt yapısının olmaması. Onu da istişare ederek, iyi niyetle görüşmeleri sürdürerek çözdük. Bugün burada MHP’li arkadaşımızı aday olarak gösterdik Ramazan Bey kardeşimiz. Ha Fatih olmuş, ha Ramazan olmuş. O kardeşimizi de sonuna kadar destekleyeceğiz MHP’liler de büyükşehirde bizi destekleyecekler. Birliğin olduğu yerde rahmet olur. Ayrılığın olduğu yerde azap olur\" diye konuştu.



\'KİMSENİN GÜCÜ YETMİYORDU BUNLARI ALT ETMEYE\'



AK Parti’nin sol iktidarlara kıyasla üstün başarıları olduğunu ifade eden Özhaseki, \"Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, ekonomide başarılıyız. Bütün kardeşlerimizin başı dik alnı açık. Bu ülkede vesayet rejimi vardı yani bizler seçer Ankara’ya göndeririz, Ankara’ya gelenler bizi temsil edecekleri zaman yer altına doğru uzanmış o eli silahlı gruplar bizim seçtiklerimize hayatı dar ederlerdi. Daha sonra faili meçhuller başlarlardı, daha olmadı ihtilalle içeri alırlardı. Bu kötülüğü yapanları herkes biliyordu ama kimsenin gücü yetmiyordu bunları alt etmeye. Cenabı hak yine bu millete bir sahip gönderdi, onların bize çekmiş oldukları muhtıraları kafalarına çaldı ve zaman içinde vesayet rejimini Recep Tayyip Erdoğan toprağa gömdü, inşallah bir daha çıkamazlar\" ifadelerini kullandı.

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