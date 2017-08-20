Özhaseki: FETÖ'cüleri istiyoruz ama Avrupa vermiyor

Zafer BARIŞ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Türkiye\'de insanlara kurşun yağdıran lanet FETÖ örgütü elemanları Avrupa\'da cirit atıyor. Biz, bunları istiyoruz ama, vermiyorlar. Neden vermiyorsunuz?\" dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri\'de Yamula Patlıcan Festivali ve Yemliha Gençlik ve Kadın Merkezi temel atma törenine katıldı. Festival ve temel atma törenine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, özel arama-kurtarma ekibi Kızılırmak\'ta rafting ve kurtarma gösterisi yaptı. Özhaseki, yaptığı konuşmada, Yamula patlıcanının Türkiye\'ye nam saldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Yamula patlıcanı o kadar ünlü oldu ki, bizler kendi aramızda güveç yaparken, Yamula patlıcandan olup- olmadığına bakıyoruz. Geçtiğimiz gün, İstanbul\'daki arkadaşlarıma 10\'ar kilo patlıcan gönderdim ve belki de onlar için en değerli hediye bu oldu.\"

Bakan Özhaseki, Türkiye\'nin çok kolay bir coğrafyada olmadığını, her zaman bu coğrafyada fitne ve fesatın eksik olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Yıllardır süren bir PKK belası vardı, onları açtıkları çukurlara gömdük. Sonra bir FETÖ belası çıktı, onu da Allah\'ın izniyle onu da savuşturduk. Şimdi Avrupa ekonomik bir baskı kurmak istiyor. Ayrıca Avrupalılar, PKK terör örgütüne kapılarını açıyor, destek veriyor. Türkiye\'de insanlara kurşun yağdıran lanet FETÖ örgütünün elemanları Avrupa\'da cirit atıyor. Biz, bunları istiyoruz ama vermiyorlar. Neden vermiyorsunuz? Almanya Başbakanı geçtiğimiz günlerde bir gaf yaptı. Türkiye\'de referandumda yüzde 49 hayır oyu verenlerin haklarını arayacaklarını söyledi. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanımız ona gereken cevabı verdi. Merak etmeyin, artık onların karşısında ceketlerinin önlerini ilikleyenler yok. Sizlerin haklarını gerektiği gibi savunan insanlar var. Onlar, eskiyi istiyorlar ama artık o günler geçti.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, hain FETÖ örgütünün topladığı paralarla açtığı okul veya tesislerde yetiştirdikleri gençleri kandırıp 15 Temmuz\'da darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Çelik, \"Yemliha\'da da hain FETÖ\'nün yaptırdığı bir okul vardı. Burası, 15 Temmuz\'dan sonra Milli Emlak Müdürlüğü\'ne geçti. Milli Emlak Müdürlüğü de belediyemize tahsis etti. Biz de bu binayı güçlendirip, vatandaşların hizmetine sunacağız. Açacağımız Kadın ve Gençlik Merkezi\'nde Yemlihalı kadınların isteği doğrultusunda tenis kortu ve yüzme havuzları bulunacak\'\' dedi.

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