Özhaseki: Dik durduk ülkemizin geleceğini kurtardık

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bundan bir sene önceki Batı, Amerika yok. Şimdi geldiğimiz noktada çok normalleşmiş bir ortam var. Biz dik durduk, ülkemizi, geleceğimizi kurtardık. Şimdi normal ilişkiler ve normal ekonomi dönemi başlıyor. Baharla birlikte herkesin işi çok daha iyi olacak" dedi.



AKP'li Mehmet Özhaseki, OSTİM İdari Binası'nda, OSTİM OSB Yönetim Kurulu ve sanayicilerle bir araya geldi. Programa TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti eski Milletvekili Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı.

"Bahçeli hep yanımızda oldu"

Türkiye'nin son dönemlerde 'FETÖ', PKK ve IŞİD ile mücadele ettiğine dikkat çeken AKP'li Mehmet Özhaseki şunları söyledi:



"Bu mücadele verilirken kolumuza ilk giren Devlet Bahçeli Bey oldu. Bu iş hakikaten bir beka meselesi. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar belalarla boğuşmamıştık. 2 yıl öncesinde Bakanlar Kurulu'nda bütün brifingleri dinlemiş olarak söylüyorum; 'Biz bunları ihtilalle yıkamadık, PKK'lılarla yıkamadık, proje örgüt IŞİD'le de başlarına bela olamadık, ekonomik taarruza geçelim' diye karar verdiler. 2 yıldır sürdürüyorlar, birkaç ay öncesine kadarki operasyonlar da bunun bir parçası zaten. 'Yabancı sermaye Türkiye'ye gitmesin, neyiniz var neyiniz yok satın çıkın, terör devleti orası' diyerek en son hamlelerini de oynadılar. Yurt dışına giden parlamenter arkadaşlarımızı, bakanlarımızı konuşturmadılar, toplantılarına izin vermediler. Bütün kötülüklerin karşısında hükümet olarak tavrımızı ortaya koyduğumuz gibi bu işlerin de sonuna kadar Devlet Bey hep yanımızda oldu. Allah razı olsun, Cenabıhak bu birlikteliği sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyorum."



"3 şehri sana verdim, 5 şehri ben aldım, demek seçmene de saygısızlık" diyen Özhaseki, "Bazı partiler yapıyorlar; Şu şehirleri sana bıraktım. O şehirlerdeki seçmenlerin iradesine nasıl ipotek koyuyorsun sen? Sen bırakınca genel başkan, 'Emredersiniz, senin hatırın için oraya oy vereyim mi diyecek? Böyle bir şey yok. Haddinden fazla çirkinlik olur. Özellikle Güneydoğu'da ittifakımızı çok hızlı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Her şey normalleşiyor"

Türkiye'nin normalleştiğini, ekonominin daha iyiye gittiğini belirten Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:



"İyiye gittikçe hepimizin işi daha da rahatlayacak. Bundan bir sene önceki Batı, Amerika yok. Şimdi geldiğimiz noktada çok normalleşmiş bir ortam var. Her gün Cumhurbaşkanımızla çalışan biri olarak söylüyorum; Her gün yurt dışından bir görüşme talebi, gelme isteği, davet var. Normalleşiyor her şey. Biz dik durduk, ülkemizi, geleceğimizi kurtardık. Şimdi normal ilişkiler ve normal ekonomi dönemi başlıyor. Baharla birlikte herkesin işi çok daha iyi olacak."

"Stat için baraj için hiç para harcamadım"

Ankara için öngördüğü raylı sistem projelerinin 20 milyar liralık yatırım gerektirdiğini ifade eden Özhaseki, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde yatırım bütçesi ne kadar? 2 milyardı, su fiyatları indirilince 1 milyara filan düştü. 20 senelik bütçe olursa sadece raylı sistemleri yapabilirsin. Barbaros Hayreddin Paşa diyor ki, 'Allah bir kuluna dert verecekse parayla giderilecek dert versin'. Para bir türlü bulunur arkadaşlar. Bunu da zamanında çok yaptım. Stat için baraj için hiç para harcamadım. İşin başında iyi niyet lazım, her işin bir yolu var. İyi niyet lazım; başarının sırrı burada. 'Ahmet efendiye bir şey verelim' diye çıkıyorsanız Allah sizi berbat eder, etsin de zaten. 'Bu işi yapacak adam alsın' derseniz bu doğru ve meşru bir karardır" dedi. (DHA)