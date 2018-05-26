Özhaseki: Bu seçimlerin yapılması demokrasi ve adaletin işlediğinin alameti

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Kayseri 1\'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, \'\'Bu seçimlerin yapılması, Türkiye\'de demokrasi ve adaletin iyi ve sağlıklı şekilde işlediğinin, olduğunun alametidir \'\' dedi.

Ak Parti Kayseri il merkezinde aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya 10 adayın tümü ,il başkanı Fatih Hasyüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \'\'Bu seçimlerin yapılması, Türkiye\'de demokrasi ve adaletin iyi ve sağlıklı şekilde işlediğinin, olduğunun alametidir. Bildiğiniz gibi ana muhalefet erken seçim çağırısı yapıp ikide bir hodri meydan diyordu. MHP ve onun Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli\'de erken seçim çağrısı da yapınca seçimlere 1,5 yıl kala Türkiye\'nin menfaatlerini tercih ederek seçime gittik. Seçime en hazırlıklı parti biziz. Neden ittifak ettiğimize gelince, şer odakları son 2 yıldır gerçek yüzlerini göstererek ortaya çıktı. Bölücü hain PKK, caniler ordusu emperyalistlerin tuttuğu adi bir grup olan FETÖ ve proje örgüt DEAŞ\'ın oynadığı oyunları MHP de gördü ve bizimle hareket etti. Bu bir beka ve milli meseledir. Dava şuuru içinde hareket ediyoruz. Aynı davaya hizmet eden bir ekibiz \'\' dedi.

\'KENDİ İÇİMİZDE SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ\'

AK Parti olarak aday tespitinde hassasiyet gösterip temayülleri göz önüne aldıklarını, adaylarla tek tek görüşmeler yapıldığını belirten Mehmet Özhaseki , \'\'Allah utandırmasın. Listeler ile ilgili herşey söylenir. Herkesin gönlünde aslan yatar. Bunu da kınamıyoruz ama böyle bir listede yer almak şereftir. İnanın bu listede liste de yer almasak da yüzümüz buruşmazdı. Kayserililer bizden hep iyilik ve hayır görmüştür. Kavga ve şahsi çekişmeler görmemiştir. Uyumluyuz. Bir ay kendi içimizde seferberlik ilan edeceğiz. Herkesin elini sıkacağız. Hizmetleri anlatacağız. Küresel ölçekteki tehlikeleri anlatacağız. Gönül coğrafyamızda oynanan oyunları dile getireceğiz. PKK, DEAŞ, FETÖ bunların hepsinin patronları aynı. Bu uşakların para babaları da aynı. Derin yapıları yerle bir ettik. İnançlar üzerindeki baskıyı kaldırdık. İşte bunları seçmenlere anlatacağız\' dedi.\'

\'İNCE\'Yİ NEDEN GENEL BAŞKAN YAPMADINIZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile de ilgili konuşan Özhaseki, \'\'Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayına gelince, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, \'Karşınıza ekonomiden anlayan bir adam çıkaracağım\' dedi. Önce çatı aday dediler, ama bina yoktu ki çatı olsun. Kılıçdaroğlu öyle bir adam buldu ki, karşımıza çıka çıka Muharrem Bey çıktı. Madem Muharrem Bey bu kadar kıymetli donanımlıydı, niçin genel başkan yapmadınız \" dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayları Bakan Mehmet Özhaseki, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski bakan Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Sami Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Ali Saraçoğlu, Tuğba Yörük Öztürk, Ali Ekşi gözetecilere birlikte poz verdi. Milletvekili adayları daha sonra Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Milletvekili adayları İl Başkan Yardımcısı Halil Büyüknalbant\'ın babası Hamdi Büyüknalbantın cenaze namazına katıldıktan sonra çarşı ziyareti yaptı.



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