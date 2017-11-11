Özhaseki; Binalara, işyerlerine otopark zorunluluğu getirildi (2)

\"DEPREM OLDUĞUNDA İÇİNDE İNSANLAR KALACAK DİYE ÖDÜMÜZ KOPUYOR\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beklenen olası İstanbul depremine değinirken \"Bir deprem olduğunda içinde insanlar kalacak diye ödümüz kopuyor. Onun için bütçeler hazırlayıp planlar yapıyoruz\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi\'nde TOKİ ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) işbirliğinde gerçekleştirilen 834 konutun kura çekimine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve esnaflar ve aileleri katıldı. Kura çekim töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle dedi:

\"Allah sizlere ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Geçenlerde İstanbul üzerindeki imar tartışmaları olduğunda rakamlara baktım 1960\'lı yılların sonuna doğru İstanbul\'da 70 bin civarı gecekondu var. 1994 yılında cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 640 bin olmuş. Gecekondunun yanına bir o kadar da kaçak yapı yapılmış. Bu rakam 1 milyon 400 bin olmuş. Hadi sorunları çözünde göreyim. Kendi elimizle karıştırıyoruz sonra da çözmeye uğraşıyoruz. Şimdi İstanbul\'da deprem olacak (Allah korusun) diye bir hazırlığımız var. İşte onların hepsi yıkılmaya hazır vaziyette. Bir deprem olduğunda içinde insanlar kalacak diye ödümüz kopuyor. Onun için bütçeler hazırlayıp planlar yapıyoruz. Aylarca bu işi bilen insanlarla tartışıp yasalar hazırlamaya çalışıyoruz.\"

Ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Özhaseki, \"Ülke olarak biraz sıkıntılarımız var ama bunları aşıyoruz. Avrupa\'nın ortasında keyif yapan bir coğrafyada değiliz. Etrafımız ateş çemberi. Komşu ülkelerimiz paramparça. Onun için canlarını kurtarmaya çalışıyor. Allah bizim başımıza böyle belalar vermesin. Bizim öyle gidecek bir yerimiz de yok. Ne kadar mazlum insanlar varsa kapıları açmışız gelmişler buraya. Bu hamd olsun inancımızın temelidir. Hangi tür belalar gelirse gelsin dimdik ayakta duran bir liderimiz var. Hiçbir ülkede PKK diye bir bela yoktu. Biz bitirdik inşallah. Ara ara tuzak kurmaya çalışıyorlar. FETÖ diye bir bela hiçbir ülkede yok. Onun da altından kalktık. DEAŞ diye bir bela vardı onu da atlattık. Hepsine karşı dimdik ayaktayız\" diye konuştu.

HALEP\'E YARDIM TIR\'LARINI UĞURLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ kura çekiminin ardından İl Müftülüğü ile Şeker Fabrikası tarafından Halep\'e gönderilecek 10 TIR gıda yardımının uğurlama törenine katıldı. Düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Sıkıntılarımıza rağmen insanlığın umudu olmaya devam ediyoruz. Bu coğrafya son dönemde mazlumların sığınma noktası oldu. Dimdik ayakta duruyoruz. Biz PKK, FETÖ, DEAŞ gibi belaları atlattık ve ayaktayız\" dedi.

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