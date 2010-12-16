-ÖZHASEKİ: BAŞSAVCILIĞA TESLİM ETMELİLER ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP'lilerin kendisi ile ilgili yolsuzluk iddiaları konusunda, ''Bu aşamada dosyaya yeni bir bilgi, yeni bir belge veya bir iddiaları varsa - ki bunları hergün değiştirerek söylüyorlar- götürüp Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmeleri lazım'' dedi. Özhaseki, Tüm Terör Mağduru ve Aileleri Güç Birliği Derneğinin (TEMADER) kuruluş yıldönümü ve 2010 Başarı Hizmet Ödülleri Töreni'ne katılmak için Dedeman Otel'e gelişinde gazetecilerin yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı. Başkan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialara ilişkin dosyanın anında kapatıldığını ileri sürdüğünü ancak, dosyanın kapatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Savcılık oradaki suçlamalarla ilgili, yani zanlı, yakalanan çocuğun ilk gündeki ifadeleriyle ilgili 9 ay boyunca ne demişse, ne iddia etmişse tek tek hepsini soruşturdu. Bir tek delil yok ortada. Bunlarla ilgili de doğru çıkmayınca savcılık elbette ki soruşturmuyor. Bizim hakkımızda dava açmıyor, kimin hakkında bilgi belge varsa onun hakkında açıyor ve daha sonra ağır ceza mahkemesinde o şahıslar suçunu inkar ettiği için, 8 kişiden galiba para alıp vermediği için... Bu belediye işi de değil, dışarıdaki bir taksi durağı işi. Gün alıyor, kesinleşiyor ve bitiyor. Bu aşamada dosyaya yeni bir bilgi, yeni bir belge veya bir iddiaları varsa -ki bunları hergün değiştirerek söylüyorlar- götürüp Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmeleri lazım.'' Kendisinin dokunulmazlığının olmadığına dikkati çeken Özhaseki, ''Herkes bana dava açabilir, suç duyurusunda bulunabilir. Savcılık da anında kontrol eder, takip eder'' dedi. Özhaseki, gündeme getirilen iddiaları ilk gün yalanladığını ve belgeleri dağıttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İkinci gün 'biz ondan bahsetmiyoruz ikinci bir dosyadan bahsediyoruz' diye garip bir şey söylediler. Güler misiniz, ağlar mısınız? Bununla ilgili açılmış değişik dosyalar, davalar var ama aynı olaydan bahsediyoruz. Bunu geçtim dün yeniden başlamışlar, çantalarla paralar geldi gitti, avukatın otel parası ödendi, ödenmedi... Tamam eyvallah ne diyorlarsa, ne söylüyorlarsa, yarın için ne hazırlık yaptılarsa, ertesi gün için ne yalan hazırladılarsa götürsünler versinler savcılığa da savcılık incelesin. Eski olayda, anlatılan olayda, mahkeme daha önce karar vermiş. Daha ne yapalım kesinleşmiş. Eğer ellerinde yeni delil varsa, bilgi varsa savcılığa götürmek de onların görevi.''