Özhaseki: Ayıp olan el altından ittifak görüşmektir (2)

\'AMERİKA SİZLERE BİTLERİNİ, PİRELERİNİ VERMEZLER\'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde Cizre\'de yaşadığı bir olayla ilgili karşısındaki muhataplara, \" Vallahi de billahi de bu Amerikalılar sizlere günahlarını bile vermezler. Sizlere bitlerini, pirelerini vermezler\" dediğini anlattı.

2\'nci Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi temel atma törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı.

Törende konuşan Özhaseki, \"Bugünlerde tabi ekonomik sıkıntı var gibi görünüyor. Şu yaşadığımız coğrafya insanın kaderiymiş. Kitaplar böyle yazıyor. Kimse bu dünyaya dilekçe vererek gelmiyor. Allah takdir ediyor. Bu zor bir coğrafya. Cennet gibi bir vatan ama binbir türlü de zorluğu olan bir coğrafya. Bir taraftan yerin altında depremsellik var. Bir tarafta da yerin üstünde fitne odakları durmak bilmiyor. Bizler biliyoruz ki bu coğrafyada gözü olan çok devlet var. Son yıllarda özellikle çok bariz olarak ortaya çıktı. Eskiden dost, müttefik dediğimiz birçok ülkenin ya gizli servisleri ya başka türlü bağlantısı olduğu ortamlarda Türkiye üzerindeki hesaplarını çok net gördük. Bir PKK, FETÖ, DHKP-C ve TİKKO gibi örgütlerin yurtdışından beslendiğini neredeyse 40-50 yıl önce ortaya çıkarak nakış gibi işlenerek bugünlere getirildiğini gördük. Her şey artık ortaya çıktı. PKK kim tarafından besleniyor artık herkes biliyor. FETÖ\'nün kim tarafından kurulup, desteklendiğini herkes anladı değil mi?\"diye konuştu.

\'AMERİKALILAR SİZLERE BİTLERİNİ, PİRELERİNİ VERMEZLER\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde Cizre\'de yaşadığı bir olayı anlatan Özhaseki, \"Cizre\'ye gittiğimde en son bir açılışta karşımda oturan muhataplara dedim ki, \'Cizre\'de yüzde 95\'ler civarında HDP\'nin oyu var. Bakın burada bir otel açıyoruz. Siz de buradasınız. Sizin gözlerinize bakıyorum ışıl ışıl. Cin gibi adamlarsınız ama neden bazı şeylerde sizin basiretiniz bunları anlayamıyor\' dedim. 50 metre ileride tel örgü vardı. Diğer tarafı Suriye. O tel örgünün diğer tarafında şimdi Amerika var. \'Amerika\'nın burada ne işi var?\' diye neden sormuyorsunuz dedim. Amerika\'nın kendileri ile ne ortaklığı olduğunu sordum. Gözüme bakıyorlar. Peki sizin çocuklarınızın ellerine silah verip dağlara gönderiyorlar. O çocuklar 17-18 yaşında terörist oluyor. Sonra da öldürülüyorlar. Bu Amerikalılar bizim çocuklarımızın eline neden silah veriyor diye sormuyorsunuz. Herhalde dedim ki bu bakan bey konuşuyor ama bilmiyor diyorsunuz. \'Amerika demokrasiyi, insan haklarını geliştirecek\' böyle mi diyorsunuz? dedim. Vallahi de billahi de bu Amerikalılar sizlere günahlarını bile vermezler. Sizlere bitlerini, pirelerini vermezler. Sizi kim düşünecek? Eğer sizi düşünüyor olsalardı Suriye\'den 3 milyon mülteci geldi. Avrupa\'ya gidecek tel örgüler çektiler. Biz bunları söyleyeceğiz. Çünkü haklıyız. Biz bu toprakları vatan ettik. 3 tane çapulcuya da \'o toprakları alıp gidin, sizin olsun\' diyemeyiz. Onların büyük hesapları karşısında şaşkın vaziyette iki büklüm duramayız. Allah\'ın izniyle onların hesaplarını bozarak devam edeceğiz. Bozuyoruz da zaten. Eli silahlı çapulcular sürüsünün orada özyönetim ilan etmelerini biz çok iyi anladık. Güya bağımsızlık ilan ediyorlardı. O topraklara, eştikleri çukurlara katiller sürüsünü çok şükür doldurduk. Şimdi oraya barış ve huzur geldi. İnşallah daha güzel işler olacak\" dedi.

\'ÖNEMLİ OLAN MORAL BOZMAMAK\'

Sözlerini sürdüren Özhaseki şöyle konuştu:

\"Baktılar şimdi PKK ve FETÖ ile olmuyor. DHKP-C\'ye bir takım bireysel infazlar yaptırarak, moral bozarak bu ülkenin huzuru bozulmuyor. Ekonomik olarak boğalım istediler. Döviz üzerinde oynamaya başladılar. Aslında bu ekonomik boğma hareketi 2 yıldır devam ediyor. Yeni bir şey değil ama onunda altından kalkıyoruz. Allah\'ın izniyle bugünlerde her şey düzlüğe çıkacak. Önemli olan bugünlerde moral bozmadan önümüze bakmak.\"

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