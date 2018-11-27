Özhaseki: Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri açıklayacağım

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, \"Ankara bu ülkenin kalbi. Ankara\'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri inşallah önümüzdeki günlerde size açıklayacağım\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın TBMM\'deki grup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Özhaseki, ailesiyle birlikte Meclis\'te kameraların karşısına geçti. Kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, aday olmasını onaylayan MYK üyelerine teşekkür eden Mehmet Özhaseki, \"İnşallah bu göreve layık olurum. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir için koşulsuz bir şekilde destek sözü veren Devlet Bahçeli Bey\'e çok teşekkür etmek istiyorum\" dedi.

Ankara\'nın başkent olması nedeniyle birçok alanda en önde olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, \"Ankara bu ülkenin kalbi. Başşehir, maneviyat dolu. Ve Ankara başşehir olduğu gibi, birçok alanda da başşehir olması lazım. Ticaret, spor, sanayi bütün bu özeliklerin olduğu başşehrin bu konularda da en önde olması lazım. Ankara\'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri inşallah önümüzdeki günlerde size açıklayacağım. Yönetim tarzında ‘ben’ değil, ‘biz’ duygusuyla hareket edeceğiz. Bu işte ‘ben de varım’ diyen kim varsa, onların fikirlerini ciddiye alıp, değerlendireceğiz. Geçmişte emek veren herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun\" diye konuştu.