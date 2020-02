Özhaseki: Amerika\'ya kadar arayıp \'elinizde bant var mı?\' dediklerini biliyoruz



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, kamuoyuna manipülatif anket sonuçlarının servis edildiğini söyleyerek, \"Kayseri\'ye kadar ekip gönderdiler, orada kendilerine yakın gazetecileri buldular, \'Haseki Beyin ne açığı var bize söyleyin\' dediler. Belli gruplar Amerika\'ya kadar arayıp \'elinizde bant var mı, bir şey biliyor musunuz, ses kaydı var mı?\' diye aradıklarını görüyoruz. Bunlar çok eski model şeyler. Arife tarif gerekmiyor. Kimin yaptığını tahmin edersiniz\" dedi.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Özhaseki, medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve soruları cevapladı. Ankara’ya sokak hayvanları için birkaç barınak yapılması gerektiğini kaydeden Özhaseki, \"Dışarıda tedavisinin yapılmadığı kısırlaştırılmayan aynı zamanda aşılanmayan hayvanların tehlike oluşturduğunu görüyorum. Bunların doğal ortamında yaşayabilecekleri bir hale getirmeliyiz diye düşünüyorum” dedi.

\'ÜÇ Ç PROJESİ\'

Öğrencilere yönelik projelerinin \'üç ç\' diye ifade edildiğini belirten Özhaseki, \"\'Çay, çorba, çamaşır\' olarak tarif ediyorlar, benim hoşuma gidiyor. Öğrenciyken sabah hep aç gelirdik derse. Çamaşır çok insana belaydı. Öğrencilerin yoğun yaşadığı yerlerdeki 10 kadar yeri tespit ettiler arkadaşlar. \'Kupa içerisinde çorba verelim veya çay verelim\'. Bu bir masraf mı? Asla değil. Çamaşırhane sistemi, burada da çocuklar sabah poşet içinde çamaşır verdiklerinde akşama tertemiz alıp götürme imkanları var\" dedi.

\'HERKESİN GURUR DUYABİLECEĞİ BİR STAT\'

55 bin kişilik stadyum projesini anlatan Özhaseki, burada 26 branşta spor yapılabileceğine dikkat çekerek, \"Proje maliyet bedeli ortalama 1 milyar lira civarında. Dünyada birçok stadyum gezdim sonra projeyi çizdirdim; ama bu proje benim en çok içime sinen belki de en çok beğendiğim projelerin başında, hem görüntü itibariyle hem fonksiyonları itibariyle herkesin gurur duyabileceği bir stat. Elbette ki süper lig takımlarımız, başta Ankaragücü’nün maç yapabileceği ve milli maçlar alabileceğiz, Ankaralının iftihar edebileceği bir proje olarak önümüzde duruyor\" diye konuştu.

\'METRO PROJELERİ\'

Ankara’daki metro hatlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, Ankara’da 1990’lı yıllardan sonra metro yapımına başlandığını belirterek, \"En önemli hat Kızılay’dan başlayarak havaalanına kesintisiz şekilde ulaşabilmek. Keçiören Kuyubaşı’ndan başlayarak havaalanına gidecek hattın ihalesinin yapılması lazım. Cumhurbaşkanımız talimat verdiler; 1 sene içinde AKM Kızılay bittikten sonra 2.5-3 yıl içinde havaalanı hattı bittikten sonra bizim bitirmemiz gerekiyor. Gar-Etlik hattına, hastaneler bölgesine başlamamız lazım. Dikimevi\'nden NATO Yolu’na uzayan hattı yapmamız lazım. Söğütözü-ODTÜ arasındaki hattın yapılması gerekiyor ve Gardan Siteler’e uzanan hattı bir an önce ihaleye çıkıp yapıp Ankara halkının hizmetine sunmamız lazım\" şeklinde konuştu.

\'MÜHÜR ELİMDE DEĞİL\'

Ankara’da su fiyatlarında yapılan indirimin çok doğru olduğunu söyleyen AK Partili Özhaseki, otobüs fiyatları hakkında, \"2.5 lira civarında tam bilet, 1.75 öğrenci fiyatı. Bunu da yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bir karar alır bunu da yapar. Benim mühür elimde değil şimdi, ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim. Yaparsa bundan mutluluk duyarım\" dedi.

\'BELKİ SADECE YERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU\'

Ankapark’ın gerekli olup olmadığı tartışmalarının uzağında durduğunu bildiren Özhaseki, \"Gençlerin enerjilerini harcayacakları Ankapark gibi eğlence merkezlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum, dünyanın en önemli merkezlerinde de böyle yerler var zaten. Belki sadece yeri tartışma konusu oldu, onun dışındaki tartışmaları doğru bulmuyorum. Buraya 350 milyon lira civarında bir bedel ödendi. Arkadaşlarımız eksikleri tamamlayabilirlerse 1-2 ay içinde açılır\" açıklamasında bulundu.

\'AT PAZARLIĞI GİBİ BİR PAZARLIK İÇİNDE OLMADIK\'

Cumhur İttifakı\'nın Ankara\'daki durumunun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Özhaseki şöyle konuştu:

\"Müthiş bir ilgiyle karşılıyorlar. Sohbet ediyoruz, konuştuğumuz konular hususunda ihtilaf ettiğimiz bir konu olmadı. Burada başta Devlet Bey’in tavrı çok önemli. Devlet Bey’in dikkat çektiği \'beka\' meselesi çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına geldiğimiz bu dönemde böyle bir problem var mı? Var. Bu problem AK Parti döneminde çıkmış değil. PKK diye bir bela, özyönetim ilan etti mi? Etti. Özyönetimden kastının ne olduğunu herkes biliyor. Bağımsız devlete ilk adımı atıyorlar. Aşağıdan koparacağı parçalarla terör devleti oluşturacaklar. Yurtdışından paralar verdiler, istihbarat sağladılar, şımarttılar bunları. Bunlar da öyle bir özgüven patlaması içinde buldular ki \'Bu devleti parçalarız\' dediler. Haziran seçimi öncesinde terörü artırmaları bundan dolayı. Burada bizim kolumuza giren ve destek veren Devlet Bahçeli’dir.\"

\'GÖZÜNÜ OYMADIKLARI LİDER KALMADI\'

FETÖ\'ye dikkat çeken Özhaseki, \"Bu da AK Parti döneminde olmuş değil. 70’li yıllarda ilk adımını atıyor. 80’li 90’lı yıllarda daha da parladı. Bütün Başbakanlar meylettiler. Rahmetli Özal yurtdışında gitti, okullarını açtı. FETÖ hatırlarsanız, \'Bir şefaat hakkım olsa Ecevit’e kullanırım\' dedi. Girmedikleri delik, gözünü oyamadıkları lider kalmadı. 17-25 operasyonu sonrasında bu partide yaptığı toplantılarda Cumhurbaşkanımız, \'FETÖ’ye biraz sempatiyle bakan kim varsa bu partiye girmesin, defolsun gitsin\' dedi, çok net. \'10 ilçe sizin olsun, 20 ilçe bizim olsun\' gibi afedersiniz at pazarlığı gibi bir pazarlık içinde asla olmadık. Bunu seçmene saygısızlık olarak görüyoruz.\" dedi.

\'FİTNE ATEŞİYLE UĞRAŞMASINLAR\'

Projelerini anlattığı zaman, \"Gördün mü Haseki Melih Beye cevap veriyor\" şeklinde yorumlar yapıldığını ve bu yorumların kendisini üzdüğünü aktaran Özhaseki, \"Böyle bir fitne ateşi yakmakla uğraşanlar da uğraşmasınlar. Benim kimseyle kavgam yok. Biriyle karşıtlık üzerine de bir projem yok. Her yiğidin kendine has yoğurt yiyişi var. 60 yaşından sonra tarzımı mı değişeyim? Birileri yanlış anlayacak diye başka şeyler mi söyleyeyim? Ben bu saatten sonra değişemem buyum ben. Ama birileri de fitne ateşini biraz daha hararetle kaynatmak istiyorlarsa bunlara da yapacak bir şeyim yok\" dedi.

\'KADIN VATMANLAR\'

\"Niye raylı sistemlerimizi kadınlar sürmesin?\" diye soran AK Partili Özhaseki, \"Kendi şehrimde kontenjan kurmuştum. Elektrik elektronik mezunlarından vatmanlarımız kızlarımız kullanıyorlardı. Bunları çok rahat yapabilirler. Araba kullanmaktan çok daha kolay. Çok daha dikkatle bunu yapabilirler. Öğrencilere yönelik projelerin tamamında kadınların çalışması lazım. Kreşlerde, çocuk oyun evlerinde kadınların çalışması lazım bunlar da bizim istihdam olarak ortaya koyabileceğimiz projelerimiz\" ifadelerini kullandı.

\'YEŞİL ALANDA YÜKSELECEK BİNALARI KİMSE GÖRMEYECEK\'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yüksek katlı yapılara karşı savaş verdiğini anımsatan Özhaseki, \"Bundan sonra bunu hiç kimse göremeyecek. Özel proje alanı ilan edilip birilerinin arsaları üzerinde yüksek yapı hiç kimse bulmayacak. Bazen yeşil alan üzerinde yükselecek binaları da kimse görmeyecek. Bunun savaşını vereceğim\" dedi.

\'KAYSERİ’YE EKİP GÖNDERDİLER\'

Kamuoyuna manipülatif anket sonuçlarının servis edildiğine dikkat çeken Özhaseki, \"Bütün bunlara şahit oluyoruz. Kayseri’ye kadar ekip gönderdiler, orada kendilerine yakın gazetecileri buldular \'Haseki Beyin ne açığı var bize söyleyin\' dediler. Belli gruplar Amerika’ya kadar arayıp \'Elinizde bant var mı bir şey biliyor musunuz, ses kaydı var mı?\' diye aradıklarını görüyoruz. Bunlar çok eski model şeyler. Arife tarif gerekmiyor. Kimin yaptığını tahmin edersiniz. Bunların yapıldığı bir ortamda yaşıyoruz\" diye konuştu.

Özhaseki, bir fazla oy alarak seçim kazanmanın başarı olduğunu belirterek, \"Ancak akılcı olmak gerekirse AK Parti ile MHP’nin oyundan daha fazla oy almak hedefim. İnşallah öyle olacak zaten\" dedi.

