Özhaseki: 2018'den itibaren yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz (2)

\"O DEPREM İSTANBUL\'DA OLURSA ALTINDAN KALKMAK ÇOK ZOR\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya\'nın Erenler İlçesi\'nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'nın açılışına katıldı. Bakan Özhaseki konuşmasında, \"FETÖ denen lanetli yapı rahmetli Ecevit\'e cennette şefaat edeceğini söylüyordu. Bütün siyasi yapılar bunlarla beraberdi, bunlardan asla ayrı değillerdi. Hiç kimse kendini çekerek geriye, biz zamanında bunlara kanmamıştık diyemez. İnsanlar karşısına gelen insanın sözüne itimat ederler. Bütün bir millete gelerek biz hizmet eriyiz dediler. Çocuklarınızı verin okutalım dediler. Zenginler zekatlarınızı verin değerlendirelim dediler. Yurt dışında okullar açtık, Türk dostu yetiştiriyoruz dediler. O ana kadar gördüklerimiz de söylediklerini doğrular mahiyetteydi. Bunlarda riya, yalan, iki yüzlülük, hırsızlık, özel haneleri gözetleme, aklınıza gelebilecek islam dışı ne varsa hepsi var. Hani siz himmet eriydiniz? Hani sahabeler gibi insanlardınız? Niye soruları çalıp insanların, yavruların haklarını yediniz? Niye insanların evlerini gözetleyip ailelerin yuvalarını yıktınız?\" dedi.

Erenler Belediyesi\'ni ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Erenler Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Tapu Teslim Töreni\'ne katıldı. Başkan Özhaseki, uzmanların Marmara bölgesinde olacağını tahmin ettikleri 7\'nin üzerinde şiddetteki depremin İstanbul\'da meydana gelmesi durumunda altından kalkmanın çok zor olacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"1,5- 2 yılda bir 6\'nın üzerinde şiddette bu ülkede bir deprem oluyor. Son yüzyıldaki 56 depremde 83 bin kardeşimizi kaybetmişiz. Maddi hasar 100 milyar dolar civarında. Belli aralıklarla tekrarlayan bu segmentler bir gün elbette aynı aralıklarla gelip o gaz sıkışmasının dışa vurumuyla birlikte yeniden Türkiye\'yi sallayacağı da aşikar. Belki mevzi olarak Anadolu\'da yaşanan depremlerin altından kalkabiliriz ama korkulan o deprem İstanbul\'da olursa Allah muhafaza altından kalkmak çok zor olur. Bilim adamlarının ortak görüşü neredeyse 2030 yılına kadar Marmara açıklarında bir depremin olacağı. Bu depremin şiddetinin de 7\'nin üzerinde olacağı.\"

Ülke genelindeki kentsel dönüşüm projeleriyle 15 yılda 7,5 milyon konutu yenileyeceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, \"Bu manada bir hazırlık yaptık. Hazırlıklarımız Bakanlar Kurulu\'na sunuldu, Cumhurbaşkanımıza arz ettik çok kısa bir süre içinde yasaya dönüşecek. 15 yıl içinde 7,5 milyon konutu baştan sona yenilemiş olacağız. Böyle olunca biz ülkemizi depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Yeni yaşam alanları oluşacak, ortaya kimlikli binalar çıkacak, bu işin alt yapısını baştan sona yenileyeceğiz. Ekonomiye müthiş bir canlılık verecek bu iş. Senede 500 bin bina demek 150 bin liradan sadece çarpsanız 75 milyar lira piyasaya girmek demek\" diye konuştu.

Bakan Özhaseki daha sonra protokol üyeleriyle Erenler ilçesindeki Roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Burada mahalle halkıyla bir araya gelen Bakan Özhaseki, Romanların sorunlarını dinledi. Mahalledeki bir kahvehanede konuşan Bakan Özhaseki, Romanlara ev sözü vererek, \"Madem bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, bu yeterli bir sebeptir kardeş olmamıza. Bu dünyaya gelirken siz dilekçe mi verdiniz? Allah\'a dönüp, ben falan tarihte falan ülkede falan ırktan olmak istiyorum diye bir dilekçe mi verdiniz? Yüce takdir Allah böyle yarattı. Size düşen arkadaşlar belediye başkanı arkadaşlara yardımcı olmak, bakanlığa düşen de para desteğinde bulunarak buradaki evleri yapmak. Başkanımla istişare edersiniz, ben de sonuna kadar desteklerim buralarda herkesi ev sahibi yaparız\" dedi.

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