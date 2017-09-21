Özhaseki: 2018'den itibaren yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara açıklarında beklenen depremin kendilerini korkuttuğunu belirterek, bu tehdite karşı önlem aldıklarını, önümüzdeki yıldan itibaren yılda 500 bin bağımsız yapının yenileneceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için Sakarya\'ya geldikten sonra Vali İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, Marmara açıklarında beklenen depremin kendilerini korkuttuğunu belirterek, \"Deprem ülkemizin bir gerçeği. Hali hazırda topraklarımızın yüzde 66\'sı 1\'inci ve 2\'nci derecede deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 71\'i bu bölgelerde yaşıyor. 2012\'de çıkarılan yasayla yapılan girişimler ülkemizde hızla devam ediyor ama biz bu hızı yeterli görmüyoruz. Bizi korkutan yakında Marmara açıklarındaki deprem bu bölgeyi de içine almak üzere bir tehdit daha oluşturuyor. Biz çok hızlı davrandık, önümüzdeki bir takım engelleri aşarak depreme hazırlıklı hale gelmek zorundayız\" dedi. Yakın zamanda yeni Deprem Yasası\'nın yürürlüğe gireceğini belirten Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

\"Yasal altyapıyı da hazırladık. Önümüzdeki günlerde çalışma trafiği içinden bir an önce çıkaracağız veya bir kanun hükmünde kararname ile acile yeni depreme hazırlık yasası çıkmış olacak. Büyük hedeflerimiz var, bu anlamda bütün illere giderek belediye başkanı arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Nasıl yapılabileceğimizi hazırlıyoruz. Getirebileceğimiz, yenilik, kolaylık, teşvikler nelerse onları söylüyoruz. Dile kolay; İnşallah 2018\'den itibaren yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyerek devam edeceğiz. Bütün bunların hesapları yapıldı. Büyük bir gayret içindeyiz. Yeni bir dönem, çığır açılacak burada yapılacak epeyce işler var diye düşünüyorum.\"

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Erenler\'de yapılan kentsel dönüşüm projesini incelemek için Valilik\'ten ayrıldı.



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