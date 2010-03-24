Özhan Canaydın'a son veda

T24

Bursa'da pankreas kanserine yenik düşen Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın, son yolculuğuna uğurlandı. Canaydın'ın cenazesi ilk olarak vasiyeti üzerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasına getirildi. İdari bina önüne konulmak istenen ve üzerinde sarı kırmızı kurdele bulunan tabut, ailenin müdahalesi üzerine işçilerin bulunduğu bölüme alındı. Ailesi Canaydın'ın son arzusunun işçilerden helallik istemek olduğunu hatırlatması üzerine imam, fabrika çalışanlarından helalllik istedi. Duygulu anların yaşandığı törende işçilerin büyük bir çoğunluğu gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze daha sonra Organize Sanayi Camii'ne getirildi. Buradaki törene spor ve sanayi dünyasının önemli isimleri katıldı..

Canaydın'ın cenazesine katılan ailesi ve spor dünyasından bazı isimler duygularını şöyle dile getirdi:

Oğlu Murat Canaydın : Babama layık olmaya çalışıyoruz. İlkeli ve prensipli bir insandı. Bize veda ederken de bunu değiştirmedi. Biz de ona ailesi olarak layık olmaya çalışacağız.

Kardeşi Mustafa Canaydın: Türkiye ve bizim ailemiz için çok büyük bir kayıp.

Torunu Ali Talat Diniz : Bugün dedemi değil, ağabeyimi, arkadaşımı, babamı, başkanımı kaybettik. Tabii ki üzüntülüyüz, ama bize kuvvetli olmayı öğreten o oldu. Bugün bunu uygulamaya çalışıyorum. Ben gelmeden kendini bırakmasın dedim. Beni bekledi, beni gördü. Ben de bundan sonra ona layık olmaya çalışacağım.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Dürüst: Amacı, camianın değerlerini her şeyden önemli tutmaktı. Günlük başarılar peşinde koşmadı. Hepimizin başı sağolsun.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Bülent Tulun: Özhan Ağabey ile birlikte çalıştık. Galatasaraylı olmayı ondan öğrendik. 2006 yılında kazandığımız şampiyonlukta benim bir dediğimi iki etmedi. Biz de takım olarak karşılığını verdik. Soyunma odasında bana 'Bu mutluluğu tattırdınız. Allah hepinizden razı olsun' demişti. Umarım ülkemizde spor yönetecek insanlar Özhan ağabeyin duruşundan, prensiplerinden ders alırlar.

"YENİ STADA ADI VERİLSİN"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak: Babamızı kaybettik desem daha yerinde olur. Sağlığını Galatasaray için kaybeden başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Babamız ölmedi. O hiç aramızdan ayrılmadı. Keşke yeni stadın ismi Özhan Canaydın olarak değiştirilse. Çok anlamlı olur diye düşünüyorum.

Galatasaraylı eski futbolcu Suat Kaya: Çok önemli bir insanı kaybettik. Türkiye'ye önemli güzellikleri aşılamaya çalışan bir insanı kaybettik. Türkiye'nin, Türk futbolunun kaybı çok büyük. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül: Centilmenliğiyle, rakip takımları alkışlayarak hepimizin kalbinde iz bırakmıştır. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Kalıcı tesis yatırımlarına çok önem verirdi. Bugün Türkiye çok önemli işadamı ve spor adamını hakkın rahmetine uğurlamıştır. Türkiye'nin son görevini en coşkulu şekilde yapması gerekir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener: Böyle bir günde konuşmak kolay değil, böyle bir centilmen, bir beyefendinin izinde yürüme şansı bulduk. Şanslıyız. Onun gibi beyefendi bir insanı her zaman örnek alacağız

Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Levent Kızıl: Gerçekten hayırsever centilmen bir insandı. Üzüntümüz büyük Allah rahmet eylesin

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı: Özhan Canaydın benim ağabeyimdi. Çok severdim. Kendisinden çoğu zaman fikir de alırdım. Çok eskiye dayalı bir dostluğumuz vardı. Türk sporu çok önemli bir değerini kaybetti

ÖZEL DENİZ OTOBÜSÜ SEFERİ DÜZENLENDİ

-Özhan Canaydın'ın cenazesinin getirildiği Organize Sanayi Camii'nin 200'e yakın çelengin getirildiği görülürken, Çağdaş Eğitim Vakfı, Kanserle Savaş Vakfı, TEMA ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği stand açtı.

-Canaydın'ın cenazesine medyada büyük ilgi gösterdi. 10'a yakın canlı yayın aracı Organize Sanayi Cami'nden yayın yaptı.

-Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat Canaydın, kızı Zeynep Diniz, torunları Alara Diniz ile Ali Talat Diniz ve kardeşi Mustafa Canaydın taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılanlar Canaydın ailesine taziyelerini bildirmek üzere uzun kuyruklar oluşturdular.

-Canaydın'ın cenazesine İstanbul'dan gelenler için İDO, özel sefer düzenledi. Sabah saat 10.00'da Yenikapı'dan Mudanya Güzelyalı'ya gelen özel deniz otobüsü, saat 15.00'te İstanbul'a dönecek.

-Cenazeye Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Galatasaray eski Yöneticisi Ergün Gürsoy, Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Adnan Öztürk, Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, Doğan Yayın Holding CEO'su Mehmet Ali Yalçındağ, Galatasaraylı eski futbolculardan Hakan Şükür, Hasan Şaş ve Suat Kaya'nın da katıldığı görüldü.