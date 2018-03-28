Özhan Canaydın heykelinin ayağını çaldılar!

Galatasaray eski başkanı Özhan Canaydın'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir bölgede bulunan heykelinin ayağı çalındı.

Fanatik gazetesi muhabiri Metin Karabaş, Özhan Canaydın heykelinin son halini görüntüledi.

2002-2008 yıllarında Galatasaray Başkanlığı yapan Özhan Canaydın "Centilmen Başkan" olarak tanınıyordu. 2.5 yıl pankreas kanseri hastalığı tedavisi gören Canaydın 2010 yılında hayatını kaybetmişti.

Özhan Canaydın kimdir?

23 Ocak 1943'te Bursa'da dünyaya gelen Özhan Canaydın, Galatasaray Kulübü eski başkanı ve Galatasaray'ın eski basketbolcusuydu. Galatasaray'da 32'inci dönemde göreve gelen Özhan Canaydın, 2002-2008 yılları arasında sarı kırmızılı ekibin başkanlığını yaptı. Canaydın aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de yürüttü.

1958'de basketbola başlayan Canaydın, 1964 yılına kadar aktif spor hayatına devam etti. 1957 yılında 155 sicil numarasıyla Galatasaray'ın en küçük üyesi oldu. Basketbol oynadığı dönemde, 1962 yılında Genç Milli Takım'da Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. 1963'te Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray Basketbol Takımı'nın bir üyesiydi. Galatasaray Yıldız, Genç, A Takımlarında forma giydi.

1963 yılında, babasının mesleği olan tekstil sektöründe iş hayatına başladı. 1965 yılında Asuman Canaydın ile evlendi. Canaydın, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi. Oğlu Murat Canaydın, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve bir süre sonra Özhan Canaydın'ın işlerini yürütmeye başladı. Kızı Zeynep Diniz ise 1 kız ve 1 erkek çocuk sahibi.

2002-2008 yıllarında Galatasaray Başkanlığını yürüten Özhan Canaydın, başkanlık görevine geldikten 3 ay sonra Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 2004-2005'de finalde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı. Canaydın döneminde 2005-2006'da oldukça zorlu geçen bir sezonda yeniden şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Canaydın'ın görevden ayrılmasından 3 ay sonra Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaştı.