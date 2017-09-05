Özgürlüklerini dansla buluyorlar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da faaliyet gösteren Dans Akademisi\'ne katılan gençler, bir yandan yeteneklerini keşfederken, diğer yandan özgürlüklerini buluyor. Gençlerden kimi düğün danslarının kusursuz olması için akademiye gelirken kimi zumba ile zayıflamak istiyor. Partneriyle evlenen de var, içe kapanıklığını dansla yenenler de.

Merkez Şehzadeler İlçesi 1\'nci Anafartalar Mahallesi\'nde faaliyet gösteren Manisa Dans Akademisi yeteneğini keşfetmek isteyen her yaştan kişinin yoğun ilgisini görüyor. Yaz sezonu nedeniye 100 kayıtlı öğrencinin bulunduğu akademiye eylül ayından sonra kayıt yaptıranların sayısı 300 kişiyi buluyor. Akademide Salsa, Tango, Wals, Bale, Zumba, Bachota, Cha Cha Cha, Hip Hop, Break Dans ve halk oyunları dersi veriliyor. 14 yıldan bu yana dansla uğraşan ve 2.5 yıldır eşi 37 yaşındaki Elif Doğan ile birlikte dans eğitmenliği yapan aynı yaştaki Volkan Doğan, yaz sezonunda özellikle evlenecek olan genç çiftlerin düğünlerindeki ilk danslarının kusursuz olması için kendilerine geldiğini söyledi. Doğan, şöyle dedi:

\"Yaz sezonunda Latin Dansları ve düğün dansları büyük ilgili görüyor. Yazın çiftler düğünden önce bize başvurup dans öğreniyor. Çünkü ilk danslarını muhteşem olmasını istiyorlar. Ayrıca genç çiftlerimize ilk danslarını öğrettikten sonra düğünlerine katılarak onların mutluluklarına ortak oluyoruz.\"

\"ZAYIFLAMAK İÇİN GELEN KADINLARIMIZ VAR?

Volkan Doğan, öğrencilerin dansı eğlenmek ve sosyalleşmek için tercih ettiğini, bazı kadınların ise zayıflamak için dansa geldiğini dile getirdi. Doğan, şunları söyledi:

\"Dans eşliğinde spor yapıp, bir terapi gibi streslerini atıyorlar. Zumba eşliğinde zayıflamak için gelen kadınlarımız bile var. Bazı gençler ilk geldiklerinde içine kapanık oluyor. Çevreleri ile iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Ancak dansa başladıktan sonra çevresiyle sosyalleşmeleri artıyor. Yani kendi özgüvenlerini ve özgürlüklerini buluyorlar.\"

Akademide 6 yaşından 55 yaşına kadar öğrencilerinin bulunduğunu söyleyen Doğan, öğrencilerin bir kısmını Türkiye Dans Federasyonu\'nun çeşitli dallardaki yarışmalarında hazırladığını belirterek, \"Yaklaşık 9 senedir Türkiye Dans Sporları Federasyonu\'nun yarışmalarına katılıyoruz. Bu yarışmalardan yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler kazandık. Bu yıl da aralık ayında başlayacak olan yarışmalara da şimdiden hazırlanmaya başladık\" diye konuştu.

\"PARTNERİMDİ EŞİM OLDU\"

Eşi Volkan Doğan ile 2.5 yıl önce evlendiğini söyleyen dans eğitmeni Elif Doğan ilkokuldan bu yana dans ediyor. Eşi daha önce dans partneriydi. Daha sonra evlenip kendi dans okullarını açtılar. Doğan, \"Dansla yakaladığımız mutluluğu şimdi genç nesillere aşılıyoruz. Manisa\'ya dansı sevdirmeye çalışıyoruz\" dedi.

GENÇLER İÇİN DANS \"ÖZGÜRLÜK\" DEMEK

Manisa Dans Akademisi\'nde 6 aydır eğitim aldığını dile getiren 23 yaşındaki Mert Alkan, dansın kendisi için özgürlük ifade ettiğini söyledi. Alkan, dans ile kendi özgüvenini bulduğunu belirterek, \"Daha önce halk oyunları ile uğraşıyordum. Şimdi Hiphop ve Latin dansları öğrenmeye çalışıyorum. Dansın içine girdikten sonra kendi ezgimi ve ruhuma hitap ettiğini fark ettim. Dans benim için artık özgürlük\" dedi.

Dans eşliğinde kendisini ifade edebildiğini dile getiren 19 yaşındaki Ezgi Deniz Balta, \"Yaklaşık 5 senedir dansla uğraşıyorum. Daha önceden cimlastikle uğraşıyordum. Bırakınca kendimde bir boşluk hissettim ve başka bir şeyler yapmak istedim. Sonra dansa başladım. Dans edince kendimi buluyorum\" diye konuştu.

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