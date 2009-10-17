Özgürlükler cinsel istismarı arttırıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Din Şûrası'nın sonuç bildirgesinde televizyon kanallarında yayımlanan dizilerin ve filmlerin toplumun ahlaki değerlerine ters düşmemesine dikkat edilmesi istendi.







Bildiride, Türkiye’nin cinsel istismar konusunda çok da iyi bir noktada bulunmadığı ve bu alandaki özgürlüklerin giderek toplumu aşındırdığını savundu.

Dört gün süren ‘4. Din Şûrası’nda alınan kararlar, şûranın ardından düzenlenen basın toplantısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından açıklandı.

Cinsel istismar ve kötü alışkanlıkların önlenmesinin herkesin görevi olduğuna özellikle dikkat çekenBardakoğlu özetle şunları belirtti:

Din çocuklara anlatılmalı: Gençlerimize ve çocuklarımıza akademik kitaplardan daha çok dini öğreten, dini ahlak ve sorumluluklarımızla ilgili küçük basit dille yazılmış kitaplarımız çok daha büyük olumlu geri dönüşlerle bize yansımaktadır.

Fazla özgürlük cinsel istismar sebebi: Toplulumumuzda çok önemli konulardan birisi de cinsel istismar konusu, bu konuda çok iyi durumda olmadığımızı, giderek bu özgürlüklerin bu alanda bizi aşındırdığını ve tehlikeli bir boyuta doğru sürüklediğini göstermektedir. Ben özellikle bu konudaki cinsel istismar ve diğer ahlaki mahremiyetlerin giderek aşınıyor olduğunu rakamlarla gördüm ve hayli üzüldüm.

Dünyanın neresinde olursa olsun bu konudaki endişeleri biz düşünmeli ve daha ahlaklı daha saygılı bu konuların istismarını önleyen bir çizgiyi inşa etmeliyiz. Sosyal açılımlı din hizmeti: Din hizmetlerinin sadece caminin içinde kalmayıp, toplumun her kesimine ulaşan bir sosyal aktöre sahip olması fikri yatmaktadır.

Dizi uyarısı: Evlilik dışı ilişkileri normal gösteren ve ayrıştıran ahlaki yanlışları sıradan davranışlar olarak gösteren filmlerden, dizilerden uzak durulmalı. Ahlaki ve manevi değerlerimizi korumamız gerekiyor. Medya bu konuda daha sorumlu davranmalı.