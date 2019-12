Özgürlük Anıtı'na düşen yıldırım fotoğraflandı

T24- New York’taki Özgürlük Anıtı’na yıldırım düşmesi Jay Fine tarafından fotoğraflandı. Anıta her yıl 600 kadar yıldırım düştüğü biliniyor.





Bu etkileyici görüntüyü New York’lu fotoğrafçı Jay Fine yakalamış. Fine mükemmel fotoğrafı elde etmek uğruna geceyi Manhattan’ın Battery Park City bölgesinde fırtınaya göğüs gererek geçirmiş.



Fine neredeyse iki saat boyunca fotoğraf makinesiyle hazırda beklemiş ve 80’i aşkın fotoğraf çektikten sonra 22 Eylül’de, saat 20:45’te bu özel görüntüyü elde etmiş.



New York’un bakır levhalardan yapılma meşhur anıtının her sene 600 yıldırıma hedef olduğu tahmin ediliyor.





40 yılı aşkın süredir bu muhteşem anı fotoğraflamaya çalışan 58 yaşındaki fotoğrafçı görüntüyü gördüğünde afalladığını söylüyor.



Fotoğrafçı o anları şöyle anlatıyor: 'Hava durumunu izliyordum, bu yüzden bir fırtınanın geldiğini biliyordum ve harika bir fırsat olduğunu düşündüm. Yıldırımlar başladığı zaman hazır bekliyordum. 81 fotoğraf çektikten sonra nihayet bu pozu yakaladım. Ne yaptığımın farkına vardığım anda şoke oldum. Aslında tamamen şanstı, hayatta bir kere yakalanacak bir fırsattı.'



Jay Fine çektiği karenin, Özgürlük Anıtı'na yıldırımın çarpmasını gösteren ilk fotoğraf olduğunu söyledi.



Fine son 40 senedir Özgürlük Anıtı’nı çarpan yıldırım görüntüsünü yakalamaya çalışıyormuş



Özgürlük Anıtı’na 1886’daki inşasından bu yana her yıl yaklaşık 600 yıldırımın çarptığı tahmin ediliyor.



Devasa bakır levhalardan yapılma heykel 93 metre yüksekliğinde.



Güçlü fırtına New York’ta aksaklıklara da yol açtı. New York Jets ile Minnesota Vikings arasındaki maç stadyumun yakınına düşen yıldırımlar nedeniyle gecikmeli olarak başladı.