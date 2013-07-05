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Dünya

Özgürlük Anıtı yeniden ziyarete açıldı

New York'ta geçen yıl yaşanan Sandy Kasırgası nedeniyle kapalı bulunan Özgürlük Anıtı, çalışmaların tamamlanmasının ardından ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde ziyarete açıldı

05 Temmuz 2013 06:13

ABD'nin doğu yakasında büyük hasar ve can kaybına neden olan Sandy Kasırgası'nın yaraları sarılmaya devam ediyor. Geçen yıl ekim ayı sonunda yaşanan kasırga nedeniyle anıtın bulunduğu Özgürlük Adası'nın dörtte üçü sular altında kaldı. Adada ve anıtın çevresinde ciddi tahribat ve çöp yığını oluşurken Anıtta herhangi bir zarar oluşmadı.
Anıtın kendisinde tahribat olmazken Özgürlük Adası'nın alt yapısı zarar gördü. Su ve aydınlatma sistemleri ile ziyaretçilerin yürüyüş yollarında tahribat oluştu.
Sekiz aydan fazla süren aranın ardından çalışmaların tamamlanmasıyla ziyaretçiler ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde tekrar anıtı ziyaret etme imkanına kavuştu.
Anıtın açılışı dolayısıyla kurdele kesme töreni de yapıldı. Törene New York Belediye Başkanı Michale Bloomberg, Kongre üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.
Anıtın açılışına basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Bazı TV kanalları açılışı helikopterlerle canlı olarak yayınladı.
Adayı ziyaret etmek için daha önceden bilet alan çok sayıda turist de sabahın ilk saatlerinden itibaren Manhattan'daki feribot iskelesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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