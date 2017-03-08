T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Özgürlük Anıtı elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Özgürlük Anıtı dün gece yaşanan bir elektrik kesintisi nedeniyle birkaç saat boyunca karanlıkta kaldı

08 Mart 2017 13:33

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Özgürlük Anıtı dün gece yaşanan bir elektrik kesintisi nedeniyle birkaç saat boyunca karanlıkta kaldı.

Ulusal Parklar Servisi'nden yapılan açıklamada, anıtı aydınlatan ışık kaynaklarını etkileyen kesintinin planlı olmayan bir kesinti olmadığı yer aldı.

Kesintinin ardından bunun bugün gerçekleşecek Kadınsız Bir Gün protestolarıyla dayanışma amacıyla yapılmış olabileceğine dair internette yorumlar yapılmıştı.

Fakat yetkililer kesintinin büyük ihtimalle bir inşaat çalışması nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Özgürlük Anıtı'nda en son 2012'de Sandy Kasırgası'nın tamir çalışmaları yapılmış, anıt bir ay boyunca halka kapatılmıştı.

Anıt yerel saatle gece yarısından hemen önce tekrardan ışıklarına kavuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD New YorkAnıtıNew YorkParklar ServisiKadınsız Bir GünSandy Kasırgası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24