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Dünya
Deutsche Welle

Özgür Suriye Ordusu'na izin

Erdoğan, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD), 1300 Özgür Suriye Ordusu savaşçısının Kobani’ye geçişine izin verdiğini açıkladı.

24 Ekim 2014 16:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,
Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) 1300 özgür Suriye Ordusu savaşçısının
Kobani'ye geçişine izin verdiğini duyurdu.

Erdoğan, "PYD Peşmergelerden  bir grubun gelmesini, ki 200 kişi kadar, kabul etti. Az önce aldığım
bilgiye göre bu sayı şimdi 150'ye indirilmiş. Özgür Suriye Ordusu'ndan ise bin 300 kişiyi şu anda
PYD kabul ettiğini ifade etmiş ve konuyla ilgili olarak da şu anda ilgili birimlerimiz bu geçiş
güzergahının nasıl olması gerekir bunu müzakere ediyorlar" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Daha önce de ifade ettiğim
gibi biz Sayın Obama'ya 'Özellikle burada tercih
edilmesi gereken Hür Suriye Ordusu olabilir birinci derecede, ikinci derecede de peşmergeler
olabilir demiştik“ ifadelerini kullandı.

PYD, bir aydan uzun bir süredir Kobani'yi ele geçirmek isteyen IŞİD militanlarına karşı savaşıyor.
ABD liderliğindeki koalisyon eylül ayından bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla IŞİD'i yok etmeye
çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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