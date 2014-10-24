Özgür Suriye Ordusu'na izin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) 1300 özgür Suriye Ordusu savaşçısının

Kobani'ye geçişine izin verdiğini duyurdu.

Erdoğan, "PYD Peşmergelerden bir grubun gelmesini, ki 200 kişi kadar, kabul etti. Az önce aldığım

bilgiye göre bu sayı şimdi 150'ye indirilmiş. Özgür Suriye Ordusu'ndan ise bin 300 kişiyi şu anda

PYD kabul ettiğini ifade etmiş ve konuyla ilgili olarak da şu anda ilgili birimlerimiz bu geçiş

güzergahının nasıl olması gerekir bunu müzakere ediyorlar" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Daha önce de ifade ettiğim

gibi biz Sayın Obama'ya 'Özellikle burada tercih

edilmesi gereken Hür Suriye Ordusu olabilir birinci derecede, ikinci derecede de peşmergeler

olabilir demiştik“ ifadelerini kullandı.

PYD, bir aydan uzun bir süredir Kobani'yi ele geçirmek isteyen IŞİD militanlarına karşı savaşıyor.

ABD liderliğindeki koalisyon eylül ayından bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla IŞİD'i yok etmeye

çalışıyor.