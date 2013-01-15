Özgür Suriye Ordusu İranlıları uyardı: Suriye'den ayrılmanız için 24 saatiniz var

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'deki İranlıların ülkeden ayrılmaları için 24 saatleri olduğunu açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Birleşik Komutanlığı Genelkurmay Başkanı General Selim İdris, Suriye'deki İranlıların ülkeden ayrılmaları için 24 saatleri olduğunu aksi halde hayatlarından ÖSO'nun sorumlu olmayacağını ifade etti.

İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'de bulunan bazı İranlılar ÖSO tarafından esir alınıyor ve İran Hükümeti onların asker değil sivil olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple uyarıda bulunmak ihtiyacı duyduk" dedi.

İdris, İranlılara 24 saat içinde ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Zannedildiğinin aksine Rusya ve İran'ın, Suriye rejimine verdiği desteğin azalmadığını bilakis arttığını ifade eden İdris, Suriye rejiminin güvenlik birimlerinin yönetiminin Rus ve İranlı uzmanlar tarafından idare edildiğini öne sürdü.

İdris, Şam'daki esir değişimi sırasında serbest kalan ÖSO askerlerinden bazılarının "İranlıların soruşturmalarına maruz kaldık" dediklerini de dile getirdi.

Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğuyla 9 Ocak Çarşamba günü Suriyeli muhaliflerin bir süredir ellerinde tuttukları 48 İran vatandaşına karşılık olarak, Suriye'de aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 130 sivil tutuklu serbest bırakılmıştı.