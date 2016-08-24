Özgür Suriye Ordusu Cerablus'un kontrolünü ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Cerablus'a girdi. Kenti terk eden IŞİD üyeleri, güneye doğru çekildi. ÖSO güçleri, önce Cerablus'taki resmi kurumlara ait binaların tümünün sonra da ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre ise, ÖSO'nün 50-60 kişilik keşif grubu kente girdiği belirtilmişti. Gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, askeri kaynakların "keşif gruplarının ilçeye girmesinin, ilçenin kontrolünün ele geçirildiği anlamına gelmediğini" bilgisini verdiği ifade edilmişti.

Operasyonun ilk aşamasında Özgür Suriye Ordusu'nun öğlen saatlerinde Keklice'den sonra Tel Şair, Elvaniye ve Göğüncük köylerini IŞİD'den aldı. Bu operasyonlarda 46 IŞİD'li öldürüldü. AA, ÖSO unsurlarının Cerablus'a girdiklerini bildirdi ÖSO komutanı "IŞİD, Cerablus çevresindeki köylerden çekilerek güneye ilerliyor" dedi.

Keklice köyüne yerleşen ÖSO buradan doğu yönündeki ilçe merkezine ilerleyebilmek için köyün çevre güvenliğini oluşturdu. TSK da Cerablus bölgesindeki IŞİD hedeflerini savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altında tutmayı sürdürdü.

Resmi kurumlar ÖSO'nun elinde



ÖSO güçleri, kentin batısında yer alan Keklice'den TSK'nın desteği ile başlattıkları operasyonda önce Cerablus'taki resmi kurumlara ait binaların tümünün kontrolünü, ilerleyen saatlerde de ilçenin tamamını ele geçirdi.

Askeri kaynaklar: 50 - 60 kişilik keşif grubu ilçeye girdi, bu Cerablus'un ele geçirildiği anlamına gelmez

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk askeri kaynakları Cerablus'un merkezine 50-60 kişilik ÖSO keşif grubunun girdiğini ve şu an itibariyle Cerablus güney ve batısında konuşlanmış olan ana birliklerinin içeriye girişine uygun şartlar var mı diye araştırma ve gözlem yaptıklarını belirtmişti. Aynı kaynaklar bu durumun askeri harekat açısından Cerablus'un ele geçirildiği manasına gelmediğini söylemişti.