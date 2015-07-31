Özgür Özel: YAŞ’da 300 üzerinde subay mağdur olacak ve terfi alamayacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bugünkü düzenlemeye göre, 300 üzerinde subayın mağdur olacağını ve terfi alamayacağını söyledi. Gelecekte telafisi zor bir durumla karşılaşmamak için YAŞ’ın ilk toplantısından sonra ara vermesi önerisinde bulunan Özgür Özel, CHP, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalardan yargılanmalar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklikliği içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurularak "Ergenekon", "Balyoz", "askeri casusluk" gibi siyasi ve uydurma delillerle davalar görüldüğünü söyledi. "Bugün geldiğimiz noktada maalesef hükümetin kurulmasıyla ilgili görevlendirmenin geciktirilmesi Cumhurbaşkanı eliyle ve bir türlü hükümet kurma çalışmalarının sonuçlandırılmamasından dolayı bugün Yüksek Askeri Şura'yı, 7 Haziran iradesiyle ortaya çıkan Meclis'i ve o Meclis'ten oluşmuş bir hükümetten görevli bakanlar değil, 2011 seçimlerinin halk iradesiyle ortaya çıkmış hükümetin bakanları yapacaklar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklikliği içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını anlatan Özel, "Teklif kanunlaşırsa terfilerin önünü açacaktır. Parlamento hukuku açısından bugün yapılabilecek bir şey yok ama CHP tavrını ve tavsiyesini ortaya koymaktadır. Bu konuda YAŞ'ın yapabileceği bir şeyler olabilir. Örneğin ilk gününde iki günlük bir tatil kararı alarak, Meclis'i toplantıya çağırma ya da hükümet eliyle bu konularda bir takım düzenlemeler yapmayla ilgili karar alırlarsa yaklaşık bu davalardan mağdur 300'e yakın subay ve astsubay terfi alabilir. Bu yapılmazsa gerçek tasfiye bu yılki YAŞ'ta yaşanacaktır. Bunun yapılmaması durumunda ileride telafisi imkansız kayıplara uğrayacaklar" ifadelerini kullandı.

YAŞ toplantısında alınacak kararların geçici hükümet nedeniyle Anayasa'ya aykırılık taşıyıp taşımadığı sorusuna Özel, "Belki Anayasa ve yürürlükteki yasalara uygun olabilir ama vicdana ve gerçek anlamda bir demokrasiye uygun olmadığını, 7 Haziran ruhunun da bu olmadığını ifade etmek isteriz" yanıtı verdi.

Şura toplantısının ertelenmesinin söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine Özel, "Gelinen noktada, şartlar buysa, buradaki kişilerin mağdur olduğunu ve bunun ileride telafi edilemeyecek noktaya gelebileceğini görüyorsanız YAŞ belki ilk gün Anıtkabir'e gider, ilk toplantısını yapar ve ara verebilir. Bu konuda hükümet gerekirse tüm partilere de bir çağrı yapar, bu konuda herkes bu mağduriyetin ortadan kalkması için de üzerine düşeni yapar. Bu YAŞ'ta alınabilecek son derece basit bir karardır. Sadece bir samimiyet testi var. Bunun kumpas olduğuna, insanların mağdur olduğuna inanıyorlarsa bu insanlara bir mağduriyet de YAŞ kararlarıyla vermesinler. Çünkü bugünkü düzenlemeye göre 300 üzerinde subay mağdur olacak ve terfi alamayacaklar" dedi.