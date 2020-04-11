Özgür Özel: Yasağı ilan etmeyi planlayamayan zihniyet yüzünden 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sürecini eleştirerek, "Doğru yapılabilseydi çok doğruydu. Ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki, 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık. Bütün Türkiye’yi büyük bir kaosa ittik. Marketlerde metrekarenin 10’da biri sınırlaması doğru iş ama dün marketler hınca hınç doluydu. Dünyaya rezil olduk. Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden” dedi

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması nedeniyle riskli görülen Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini değerlendirdi. Yasaktan haberleri olmadığını söyleyen Özel, "Hazırlıklı değildik. Ara verildi, hızla partiler Meclis’i kapattı. Bu Yüce Meclis çalışabilsin diye 2 bin 500 kişi buraya giriş yapıyor, her sabah, Bu 2 bin 500 kişinin evlerine gitmesi, hazırlığını yapması için acele ettik ama yetişemedik" dedi.

"Bütün Türkiye’yi büyük bir kaosa ittik" ifadelerini kullanan Özel, "İki gün havalar sıcak gidecek diye bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi, teması kesmek için. Doğru yapılabilseydi çok doğruydu ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık. Marketlerde metrekarenin 10’da biri sınırlaması doğru iş ama dün marketler hınca hınç. Fotoğraflarda, videolarda maskeli kişi sayısı 1 tane, 2 tane. Plansız fırlayan gitmiş markete ne bulursa alıyor. Tabi, o gidenlere kimse suç bulmasın. Beğenmediğimiz kötü örnek İtalya, 10 Mart’ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağını Başbakan Conte’nin ağzından 9 Mart’ta öğrendi. Doğrusu bu. Böyle yapmak gerekiyor” dedi.

"Burhan Kuzu ne diye o koltukta oturuyor?"

AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliyesiyle ilgili “nüfuz ticareti” suçlamasıyla iddianame düzenlendiğini hatırlatan Özel, “Nihayet bu dava açıldı. Ama kendisi Hukuk Politikaları Kurulu’nda oturuyor. Ne diye oturuyor orada? Mesleki kusur işleyenler, mesleki disiplin cezası alanlar dahi o mesleklerin icra kurullarında, disiplin kurullarında görev yapamazlarken, ülkenin hukuk politikaları nasıl olacak diye oluşturulan bir kurula, yargıya baskı yapmış bir adama nüfuz kazandırmak, hangi aklın ürünüdür? Aklınızı başınıza toplayın” dedi.