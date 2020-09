CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Erdoğan ilk kez başkanlık sisteminin yürümediğini söyledi

Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılı nedeniyle Beştepe’de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de, ‘Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur' gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır” demişti. TIKLAYIN - Erdoğan: Bu yönetim sisteminin daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz açık