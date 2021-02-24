CHP'li Özel'den "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?" diyen Altun'a: Troll çetesine kurgulattığı video üzerinden iftira atıyor

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gara'da şehit edilen askerler ve hükümetin tutumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti. Özgür, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok" sözleri üzerinden kendisine yüklenmesine yanıt verirken, "Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl nasıl yaşatılabileceği meselesine aranan cevaptır" ifadesini kullandığı videoyu paylaştı.

Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programındaki sözlerinin "sarayın troll çetesi" tarafından kesilerek "yalan kampanyası" yürütüldüğünü söyleyerek sözlerinin tamamını paylaştı. Özel, "Bu yayında ne dediğim ve TSK'yı nasıl sakındığımı izleyelim de karşımızdakiler ne kadar alçalabiliyor görelim" dedi.

Özel, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Genel Başkanımıza yapmış oldukları bilgilendirmenin çerçevesi şu: İki ana başlığı var. Birincisi 'Biz bombardıman sırasında öldürmedik, şehitlerimizi PKK vurdu' diyorlar. İkincisi, 'Bunu dünyaya anlatmakta güçlük çekiyoruz, yardımcı olun' diyorlar. Yardım talebini açıklıkla söylemiyorlar ama 'siz de dünyayla konuşuyorsunuz bu bilgiler önemli, değerli' diyorlar.

Buradan açıklıkla söyleyelim, PKK terör örgütü bir şey söylüyorsa, silahlı kuvvetler de başka bir şey söylüyorsa biz CHP olarak PKK'nın değil TSK'nın dediğini önemser ve ona inanırız. Yapılan bilgilendirmenin buraya sıkıştırılması son derece hem ülkeyi yönetenlerin acziyetini, hem muhalefeti tanımamalarını hem özgüven eksikliklerini gösteriyor. Bir ciddiyetiniz varsa onu söylersiniz, kamuoyu da size hak verir.

Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün güven vermeyen tutumlarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, belki Milli Savunma Bakanı değil ama, bir şey diyorsa ona inanırız. Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl nasıl yaşatılabileceği meselesine aranan cevaptır. Yani operasyonun zamanlaması doğru mudur, teknik olarak doğru yürütülmüş müdür, oradan doğru bir istihbarat alındığı görülmektedir ama bu istihbaratın değerlendirilmesi ve bu operasyonun icrasına dair sıkıntılar vardır.

Fahrettin Altun'a yanıt

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? 'Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok' ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!" sözlerine de yanıt verdi.

Özel, Altun'un kendisine iftira attığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: