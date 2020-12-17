Özgür Özel'den 'İrfan Fidan' açıklaması: İki haftada kendini sevdirmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yargıtay'a iki hafta önce atanıp Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçiminde en yüksek oyu alan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'a ilişkin "Yargıtay'ın çok saygın, oy verirken vicdanıyla karar veren çok değerli mensupları, 28 Kasım günü İstanbul'dan ayrılan, 2 Aralık'ta Korona korkusundan Ankara'ya intikal edememiş olan 14 günlük arkadaşlarına en yüksek oyu vermişler. İrfan Bey, sempatik, insan ilişkileri kuvvetli, mesleğinde başarılı, iki haftada kendisini sevdirmiş" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yargıtay'da yapılan seçimde AYM üyeliği seçimi için İrfan Fidan'ın en çok oyu aldığına dikkat çeken Özel şöyle dedi:

"Yargıtay'ın çok saygın, oy verirken vicdanıyla karar veren, hiçbir yerden tavsiye almayan çok değerli mensupları, 28 Kasım günü İstanbul'dan ayrılan, 2 Aralık'ta korona korkusundan Ankara'ya intikal edememiş olan 14 günlük arkadaşlarına en yüksek oyu vermişler. İrfan Bey, sempatik, insan ilişkileri kuvvetli, mesleğinde başarılı, iki haftada kendisini sevdirmiş. 2 Aralık günü korona var diye ertelediler. 193 vefatın olduğu gün seçimi yaptırmayanlar, 240 vefatın olduğu gün 'Korona hafifledi, yapabiliriz seçimleri' demişler. Yutarsan yut, yutmazsan gargara yaparsın."

"O kişiyi oraya atarken referansınız belli"

Özgür Özel'in değerlendirmeleri şöyle:

"Ebubekir Sofuoğlu üniversiteleri fuhuş evleri olmakla suçluyor. Beyefendiler 'bugün soruşturma başlattık, doğru bulmuyoruz biz de kınıyoruz.' Hiçbir kıymeti yok. O kişiyi oraya atarken referansınız belli. Üstelik bu kişi kamuoyuna daha önce mal olmuş bir kişidir. Söylediği her söz Cumhuriyet ile çelişkili. Siz bu meczubu görevde tuttunuz.

"Ebubekir Sifil, 'Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman başta olmak üzere benzer kişilerin dua ile namazla camiden uğurlanmaları doğru değil' diyor. Bu kadar dinden, Hz. Muhammet'in sünnetinden bihaber… Ak Parti bu. Ak Parti'nin atadıkları bu. Bunların 'alim' dediği zalim bu. Anadolu Müslümanlığı bu değildir. Anadolu Müslümanlarının vicdanına sevk ediyoruz.

"Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok"

"Ali Erbaş, Bodrum'da 100 milyonluk külliye yaptırıyor. Parasıyla yaptırsa israf, devletin parasıyla yaptırdıysa haram. Bugün bütçe görüşmelerinde Veli Ağbaba, 'Komşusu açken yatağa tok giren bizden değildir. Sen bu kadar fakirlik varken, 100 milyona külliye yaptırmak nedir? Sen kimlerdensin' diyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Bizdendir' diyor. Evet sizdendir. Bu Ali Erbaş sizdendir. Safınız belli olsun. Ayrıştırıyorsunuz ya aynı gemide değiliz.

"Recep Tayyip Erdoğan, 'Beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız' dedi. Nedir, beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terör ile karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun. Terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği lafa bak. İlk kim söyledi? İspanyol Diktatör Franco. Franco'nun özelliği 35 yıl diktatörlük yaptı. Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok. Hangi beşinci kol faaliyetinden bahsediyorsun?

"Numan Kurtulmuş'un gidip gitmeyeceğini hep beraber göreceğiz"

"İzansız, bakansız destek veren küçük ortak reformdan ne anladıklarından söz etti. Partilerin faaliyetlerine son vermeyi amaçlayan bir bakış açısını dayattılar. Bize değil, iktidarınıza dayattılar. Devlet Bahçeli'nin bu dayatmasından sonra Numan Kurtulmuş ses verdi. Dün Bahçeli çok daha sert ses verdi. 'AK Parti içindeki bazı yöneticiler' diyerek Numan Kurtulmuş'u hedef alıyor, ağzına geleni söylüyor. Numan Kurtulmuş'un gidip gitmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'u hedef almıştır. AK Parti teşkilatı da herkese ayar veriyordu ya, haydi göreyim. Bu parti Söğütözü'nden mi yönetiliyor, Balgat'tan mı yönetiliyor.

"Varlık Fonu Kanunu'nda denetim maddesi var. En geç ekim ayında görüşülür. Sene bitiyor, gelmedi. Kendi kanunlarına uymayan bir saray iktidarı var. Fuat Oktay, Meclis kürsüsünden alay ediyor. Bu kanun görüşülürken 'Sayıştay denetimine tabi olsun' dedik. 'Hayır bağımsız şirket yapsın.' Bağımsız şirketi, Varlık Fonu seçiyor, başkanı da Recep Tayyip Erdoğan. Rapor geliyor Devlet Denetleme Kurulu'na. Başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekilleri bu raporlara göre çoğunluk AKP ve MHP, 'çok kapsamlı bir denetim.' Buna rağmen henüz raporu bile gelmemiş durumda. Çocuğa söylesen inanmaz.

"Yutarsan yut, yutmazsan gargara yaparsın"

"Kanun teklifimiz var gündemimizde. Meclis ara verilmeden çıkarılması talep edilen bir kanun teklifi. Bu Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'ye 40 tane uyarıda bulunmuş. 'Siyasi nüfus sahibi kişilere yönelik alınması gereken tedbirler var' diyorlar. 'Yolsuzluk yapma ihtimalinden dolayı her türlü iş, işlem, para hareketleri herkesten farklı denetlenmelidir' diyorlar. Yolsuzluğu önlemeye ilişkin tık yok. Arkadaşlar üç maymunu oynuyorlar. Çıkaracaklar bazı maddeler ile terörün finansmanını engelleyeceklermiş. Terör hangi terör? Recep Tayyip Erdoğan'a göre biz beşinci kol yasa dışı elemanlarız.

"2 Aralık günü kürsüdeydim. 'İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı… 28 Kasım günü Yargıtay üyesi seçildi, İstanbul'dan geldi, koltuğu daha sıcak. O gün Yargıtay'da seçim var, 'korona dolayısıyla ileri tarihe bırakıyoruz.' Bu sarayın makbul savcısı, bunun için erteleme olmasın sakın' dedim. Bugün Yargıtay'da AYM seçimi yapıldı. En yüksek oyu İrfan Fidan aldı. Yargıtay'ın çok saygın, oy verirken vicdanıyla karar veren, hiçbir yerden tavsiye almayan çok değerli mensupları, 28 Kasım günü İstanbul'dan ayrılan, 2 Aralık'ta korona korkusundan Ankara'ya intikal edememiş olan 14 günlük arkadaşlarına en yüksek oyu vermişler. İrfan Bey, sempatik, insan ilişkileri kuvvetli, mesleğinde başarılı, iki haftada kendisini sevdirmiş. 2 Aralık günü korona var diye ertelediler. 193 vefatın olduğu gün seçimi yaptırmayanlar, 240 vefatın olduğu gün 'korona hafifledi, yapabiliriz seçimleri' demişler. AKP'nin çok vicdanlı seçmenleri, yalandan korkan erdemliler hareketinden seçmenlerine, 'Biz koronadan dolayı seçimleri erteledik, nasıl sizin düğünleri ertelediysek, kahvehaneni kapattıysak' demişlerdi, 14 gün sonra tedbirleri hafifletmişlerdi. Yutarsan yut, yutmazsan gargara yaparsın.

" Türkiye'de seçilmiş belediye başkanlarına kayyım atama pratiklerini hayata geçiren, dernekleri OHAL'den yararlanarak kapatan İçişleri Bakanı'na dernek yöneticisini görevden alınmasını hatta gerekirse derneğin faaliyetinin askıya alınması gibi yetkiyi henüz soruşturma aşamasında veren teklif ile karşı karşıyayız. Hangi İçişleri Bakanı? Süleyman Soylu. Yerel seçimlerde kazanamadığı belediyelere kayyım atayan Süleyman Soylu. Hakim kararı olmadan, soruşturma aşamasında derneği kapatacak. Bu yetkilerin verilmesini son derece denetimsiz buluyoruz. Yarından itibaren komisyonda, önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz."