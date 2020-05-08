Özgür Özel'den Fahrettin Altun'un şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılmasına tepki: Onlardan korkan onlardan bin beter olsun!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikâyeti üzerine, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı. Özel, soruşturma kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel, "Vatandaş canıyla uğraşırken; saray efradının ihtirası, Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kibirli atanmışlarının hırsları durmuyor. Soruşturma açmış, sanıyor ki biz susacağız! Bizi soruşturmalarla, davalarla, tehditlerle susturamazlar!!! Onlardan korkan onlardan bin beter olsun!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu belirtilmişti.

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